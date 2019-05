LE RAGAZZE guidate da Marta Gambella, battute nell'ultimo turno dalla Castionese, saranno impegnate in casa sabato alle 17 contro l'Unione Massa Lucca

Sabato alle 17 al campo da softball a Macerata la squadra di casa affronterà la neo promossa Unione Massa Lucca softball, in un doppio incontro valido per la quinta giornata del girone di andata del campionato nazionale di A2.

Le maceratesi sono reduci da una doppia sconfitta con la Castionese. Lo scorso sabato nella trasferta friulana, le ragazze guidate da Marta Gambella, hanno perso di misura con la squadra locale che ha mostrato pur se con un’organico molto giovane, di avere le carte in regola per ambire ai play-off. La prima partita è iniziata con le maceratesi già sotto di due punti al secondo inning. In evidente difficoltà le nostre hanno reagito recuperando lo svantaggio non riuscendo però a superare le avversarie che si sono aggiudicate di misura la prima partita. Il secondo incontro inizia con le maceratesi in grande spolvero; in vantaggio fino all’ultimo inning, si fanno rimontare e superare dalle avversarie in un rocambolesco finale di partita. Il Macerata softball ha affrontato la trasferta Udinese non al completo, mancava infatti l’esterno destro Giorgia Cacciamani e Chiara Severini terza base e ricevitore.

«Torniamo a casa da Castions della Strada con una doppia sconfitta, dobbiamo ancora crescere molto, abbiamo davanti molta strada da fare – dice il presidente Migliorelli – dobbiamo acquistare la consapevolezza delle nostre possibilità, sentirci sempre di più squadra, aiutarci le une con le altre. Solo così potremmo superare le inevitabili difficoltà che ci si porranno davanti in ogni singola partita di questo lungo campionato. Sabato affrontiamo un doppio incontro molto importante, una doppia vittoria ci consentirebbe di rimanere ai vertici della classifica, chiedo a tutti i maceratesi e a tutti i nostri tifosi di venire a supportare e tifare per le nostre ragazze in questo delicato momento della stagione».