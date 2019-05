DATI - Il più visitato è stato palazzo Buonaccorsi (oltre 2mila visitatori). Segue lo Sferisterio. Il picco tra Pasqua e il primo maggio. Il sindaco Romano Carancini: «Dobbiamo consolidare questo patrimonio di credibilità e guardare avanti pensando a migliorare la nostra offerta»

Sono circa 4mila gli ingressi ai musei di Macerata registrati ad aprile, di cui 2,727 (dato del biglietto unico) registrati tra Pasqua e il primo maggio. Questi i dati comunicati dal Comune. Per il sindaco Romano Carancini la città si conferma «meta di grande interesse» e c’è «soddisfazione per un lavoro lungo e faticoso costruito insieme agli attori di questa città e che riflette perfettamente la visione di una Macerata dalle grandi potenzialità turistiche e culturali. La soddisfazione deve però durare solo un minuto. Ora dobbiamo consolidare questo patrimonio di credibilità e guardare avanti pensando a migliorare la nostra offerta, accrescere i servizi, offrire la cordialità e l’accoglienza che noi ci aspetteremmo se ci trovassimo in vacanza in un qualsiasi luogo». Il luogo più visitato è stato palazzo Buonaccorsi, con 2.082 ingressi. Segue lo Sferisterio con 1.644 ingressi. In sensibile aumento anche le cifre di palazzo Ricci che con le aperture nei festivi e nei prefestivi fa registrare 301 visitatori che salgono a 637 se si tiene conto dei partecipanti al City tour, la nuova proposta che consente una panoramica guidata ai siti di maggiore interesse del centro storico. A trainare il felice periodo pasquale sono stati i singoli giorni che hanno segnato dei veri e propri exploit. Nel giorno di Pasquetta in 216 hanno visitato lo Sferisterio (di cui 138 visitatori singoli e 78 appartenenti a gruppi organizzati). Ancora sabato 27 aprile 195 turisti di gruppi organizzati hanno ammirato i musei civici. I dati su provenienza ed età di chi ha scelto Macerata per le proprie vacanze di Primavera segnalano una prevalenza di turisti dal nord Italia (in particolare Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna). Segue il Centro con flussi in crescita da Umbria, Lazio e Abruzzo. Tra gli stranieri tornano in cima alla classifica i tedeschi, seguiti dai francesi e dai turisti del Sud America. La città rimane meta ambita soprattutto per famiglie e coppie con età compresa fra i 41 e i 65 anni. Seguono i giovani tra i 20 e i 40 anni. Consistente anche la fetta degli over 65.