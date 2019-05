L'INIZIATIVA, promossa dalle associazioni La Mano Tesa Onlus, Amici del Talento e Polisportiva Il Ponte, prevede una due giorni sulla disciplina che permette di giocare insieme a persone con disabilità motorie e normodotati

“Fare rete” per raggiungere obiettivi importanti si è sempre rivelata una mossa vincente, ancor di più se la “rete” è quella da volley o meglio ancora da Sitting Volley. È proprio la sinergia creata tra le associazioni La Mano Tesa Onlus, Amici del Talento e Polisportiva Il Ponte di Morrovalle che porterà nel mese di maggio nel comune maceratese l’evento “Sitting Volley, sediamoci e giochiamo!”, una “due giorni” promozionale del Sitting Volley, la disciplina sportiva inserita nel programma olimpico che permette di giocare insieme persone con disabilità motorie e normodotati. Si inizierà da sabato 11 maggio con l’evento “A scuola di Sitting” che vedrà coinvolte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado di Morrovalle: una mattinata di gioco, divertimento ed inclusione, grazie alla collaborazione delle società Scuola di Pallavolo Fermana e FEA Volley Telusiano, le uniche due società nelle Marche attualmente attive nel sitting volley. L’appuntamento conclusivo sarà poi quello di domenica 19 maggio con “Il Sitting Volley Nazionale a Morrovalle”: nella palestra di Borgo Pintura infatti, a partire dalle 15,30, si svolgerà un’esibizione e sarà possibile provare a giocare insieme agli atleti della Nazionale Italiana Maschile di Sitting Volley. «La collaborazione tra le nostre associazioni si è rivelata vincente e ci ha permesso di organizzare un evento in cui crediamo molto – dichiarano Patrizia Giorgetti, Ignazio Ibba e Stefano Gattari in rappresentanza delle tre associazioni – Per noi era importante dare un segnale forte ai tanti giovani morrovallesi e, tramite il Sitting Volley, far emergere i sani valori di inclusione e divertimento che questo sport sa trasmettere. Un grazie a quanti hanno creduto nel progetto, a partire dall’Istituto Scolastico Comprensivo Via Piave e al Comune di Morrovalle, nonchè alla Fipav e al Cip che hanno patrocinato l’iniziativa».