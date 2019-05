POLIZIA - Arriva dalla questura di Chieti. Specialista nel settore della criminalità informatica, è stato anche dirigente della polizia postale e delle comunicazioni nei compartimenti Molise, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia

Si è insediato Pasquale Sorgonà, nuovo Vicario del questore di Macerata. Ha 54 anni, è in polizia dal 1985 e proviene dalla questura di Chieti. In passato ha ricoperto prestigiosi incarichi alla Direzione centrale della polizia criminale a Roma, dove si è occupato prima della protezione dei collaboratori di giustizia e successivamente di omicidi, rapine e attentati verso gli appartenenti alle forze dell’ordine. Sorgonà, specialista nel settore della criminalità informatica, è stato anche dirigente della polizia postale e delle comunicazioni nei compartimenti Molise, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, occupandosi dei servizi di sicurezza informatica al G8 del 2009 a L’Aquila e dirigendo importanti operazioni internazionali nella lotta alle clonazioni delle carte di credito, tanto da guadagnarsi numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali. Impegnato in campagne di prevenzione dai rischi di internet e nella lotta alla pedopornografia e alle frodi online, è anche docente universitario di computer forensics e sicurezza informatica nelle università del Molise e di Teramo. Prima di arrivare a Chieti, ha anche diretto la Divisione Pas della questura di Teramo.