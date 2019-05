CAMERINO - Sentenza della Corte dei conti per un docente di Ingegneria. Secondo la magistratura contabile i lavori esterni e retribuiti svolti erano incompatibili col ruolo di ordinario a tempo pieno

Dovrà risarcire l’università di Camerino con 44mila e 639 euro Andrea Dall’Asta, docente di Ingegneria strutturale della Scuola di architettura Unicam. Il prof è stato condannato dalla sezione di Ancona della Corte dei conti per sette incarichi retribuiti con cifre tra gli 836 euro ed i novemila euro. L’inchiesta era partita dal Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza di Roma. I finanzieri avevano avviato un controllo a livello nazionale per verificare se i professori e ricercatori di facoltà quali Architettura, Ingegneria e Chimica, avessero svolto altri incarichi retribuiti esterni, ritenuti incompatibili. Così lo scorso dicembre si è svolta l’udienza davanti ai giudici della magistratura contabile di Ancona. Il docente era assistito dall’avvocato Paolo Speciale, del foro di Ancona. L’accusa ha contestato che gli incarichi sono stati assunti dal docente tra il 2007 ed il 2017 in violazione delle norme di incompatibilità esistenti per un professore universitario ordinario a tempo pieno, senza aver chiesto la prevista autorizzazione all’università di Camerino e senza versare all’ente i compensi percepiti. L’avvocato della difesa ha sostenuto, per conto dell’assistito, che non vi fosse incompatibilità nello svolgere incarichi di natura occasionale, di cui l’ateneo camerte era a conoscenza e per cui è stato prodotto materiale didattico usato nei corsi tenuti dal professore. Argomentazioni che non hanno convinto i giudici i quali hanno stabilito che il docente dovrà versare la somma all’ateneo. Tra le prestazioni eseguite da Dall’Asta il collaudo di un ponte pedonale ed un muro di contenimento in due comuni dell’anconetano, una relazione tecnica per lavori di manutenzione all’aeroporto delle Marche, la partecipazione ad un gruppo di partecipazione esecutiva in Abruzzo, la redazione di un’offerta tecnica per l’appalto di un ponte nell’ascolano. Il docente potrà presentare ricorso contro la sentenza.