CORRIDONIA - All'interno del programma dei mondiali di paraciclismo il cuoco Silvano Scalzini ha raccontato quanta saggezza contadina si nasconde dietro i piatti della tradizione. «Creare un parco che comprenda tutta la Valle del Chienti offrirebbe ai turisti cose inimmaginabili»

di Marco Ribechi

Un cuoco eccentrico con la passione per il territorio e un architetto paesaggista innamorato delle colline maceratesi. Una miscela esplosiva quella che nella sala consiliare di Corridonia ha unito storia dell’enogastronomia maceratese con le singolarità della provincia. A tenere la conferenza “Corridonia nella valle del Chienti” il cuoco e fotografo Silvano Scalzini, titolare del noto ristorante di Vestignano Il Picciolo di Rame con la moderazione dell’architetto Fabrizio Celli. «Immagino un unico grande parco che va da Civitanova fino a Colfiorito – spiega Scalzini – non riesco a contare quante cose uniche e magnifiche potremmo offrire ai turisti lavorando in sinergia, mettendo insieme i Comuni per fare il parco della valle del Chienti». Lo straordinario territorio marchigiano, da millenni votato all’agricoltura e alla produzione di eccellenze, svela i propri segreti proprio tramite la cultura culinaria: «Parlare dei Frascarelli è parlare degli Arabi – continua Scalzini – oppure si può fare la storia delle risaie marchigiane che furono proibite nel 1850 per paura della malaria, il riso è un prodotto tipico e per questo siamo autorizzati a presentare le ricette di riso. Da sempre le nostre valli sono state fertilissime e l’ingegno dei contadini ha perfezionato il rapporto tra uomo e natura, non bisogna dare ascolto alla televisione che presenta ricette elaborate che non hanno più alcun legame con il territorio che le produce, la verità la sanno i contadini e gli ultraottantenni che hanno vissuto la campagna».

Aggiunge l’architetto Celli: «Il mondo in cui viviamo non ci viene in eredità dai nostri padri, ma ci viene prestato dai nostri figli – dice Celli – bisogna rispettare e valorizzare il territorio, le istituzioni devono essere sensibilizzate per salvaguardare questo patrimonio». Così tra cenni storici e supposizioni di ricerca è stata dipanata la storia del ciauscolo (secondo Scalzini Cibum minusculum), dei vincisgrassi maceratesi, dell’utilizzo del lardo nella cucina locale, della vite maritata ma anche del riso e di molte altre ricette che rimangono solo nei ricordi dei più anziani. «Queste sono le cose tipiche che dobbiamo proporre ai turisti – conclude Scalzini – è quello che vogliono sentirsi raccontare. Vogliono farsi affascinare dalla narrazione della furbizia contadina e della varietà della nostra agricoltura». Nell’atrio del palazzo comunale sono esposte anche le foto paesaggistiche dello stesso Scalzini, molte delle quali scattate ad infrarosso. L’evento è parte delle celebrazioni per la coppa del mondo di paraciclismo in programma a Corridonia fino all’11 maggio.