IL GRUPPO si è riunito nella chiesa della Cimarella e ha ricevuto la benedizione da don Pierandrea Giochi per la grande solidarietà manifestata a sostegno della missione della Fondazione, principale polo di finanziamento della Ricerca oncologica in Italia

Il gruppo volontari Macerata del Comitato Marche della Fondazione Airc per la Ricerca sul cancro, presieduto da Anna Costa Volpini, si è riunito alla chiesa della Cimarella per ricordare con profondo affetto i volontari Mauro Braccialarghe, Adriana Montalboddi, Maria Trecci, Fabrizio Liuti, Aldo e Paola Tulipani, per anni dediti alla causa Airc. Da sempre in prima linea nella lotta contro il cancro, i volontari maceratesi hanno ricevuto la benedizione da don Pierandrea Giochi per la grande solidarietà manifestata a sostegno della missione della Fondazione, principale polo di finanziamento della Ricerca oncologica in Italia. Alla cerimonia presenti anche il dottor Nicola Battelli, direttore dell’unità operativa di Oncologia di Macerata e il dottor Matteo Santoni dell’unità operativa complessa di Oncologia dell’Area Vasta 3 risultato tra i 20 migliori esperti al mondo per i tumori renali, prostatici e vescicali e primo tra gli oncologi italiani presenti nella graduatoria per il contributo scientifico fornito alla ricerca internazionale negli ultimi 10 anni.