CERIMONIA - Autorità civili e militari si sono ritrovate per il taglio del nastro nel borgo. Il presidente Manolo Lignini: «Cercheremo sempre di onorare l’uniforme che indossiamo»

Inaugurata la nuova sezione Carabinieri in congedo di Ripe San Ginesio. Un taglio del nastro molto sentito quello di ieri nella cornice del borgo, alla presenza delle autorità civili e militari.

All’inizio della cerimonia la messa ufficiata dal parroco Don Ottaviano Tordini. Alla cerimonia erano presenti: il sindaco Paolo Teodori l’ispettore regionale dell’Associazione nazionale carabinieri (Anc) Tito Baldo Honorati, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Tolentino Giacomo De Carlini, il comandante della stazione dei carabinieri di Loro Piceno Giorgio Bibini, i carabinieri della stazione di Loro Piceno, i rappresentanti dei comuni di Colmurano e San Ginesio e una delegazione della Sezione Anc di Urbisaglia. Dopo la celebrazione, davanti al palazzo comunale, è avvenuta la benedizione della bandiera e dei volontari del Gruppo, con la consegna da parte del presidente della Sezione Manolo Lignini di un ricordo della giornata a tutte le autorità intervenute. Infine è stato offerto un aperitivo a tutta la cittadinanza intervenuta. La sezione Anc di Ripe era stata costituita nell’ottobre dell’anno scorso, in accoglimento del desiderio espresso da alcuni militari dell’Arma sia in congedo che in servizio attivo. Ed è stata costituita dalla presidenza nazionale su indicazione del generale di brigata Tito Baldo Honorati responsabile per la Regione Marche. L’associazione, che è apolitica e non persegue fini di lucro con il suo gruppo di fatto, formato da soci effettivi e soci simpatizzanti, si propone di svolgere servizi di volontariato a favore della collettività e a supporto delle forze dell’ordine in manifestazioni di qualsiasi tipo, calamità naturali e osservazione e segnalazione di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana. «Noi facciamo parte di una grande famiglia dove condividiamo valori, onori e doveri – spiega Lignini -, carichi di quella tradizione che l’Arma in servizio porta con se, con eroi di oggi e di ieri, ma siamo tutti animati da un unico obbiettivo: il servire. Quindi un carabiniere non può mai diventare un “ex”. Si nasce carabinieri e si muore carabinieri, con questo spirito noi soci della sezione e volontari del gruppo di fatto cercheremo sempre di onorare l’uniforme che indossiamo».