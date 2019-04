SERIE A2 - Le ragazze guidate da Marta Gambella riscattono subito la sconfitta contro la capolista Sestese

Riscatto del Macerata softball nel secondo doppio incontro casalingo della terza giornata del campionato di serie A2.

Le maceratesi infatti dopo la sconfitta interna con la capolista Sestese, battono lo Stars Ronchi di misura per 3 a 2 nella prima partita e con un netto 9 a 3 nella seconda.

La squadra locale, davanti ad un nutrito pubblico, inizia in sordina e la partita scivola via fino al quinto inning con le maceratesi sotto di due punti. Uno scatto di reni nelle ultime frazioni di gioco regala alla squadra di casa la rimonta e la vittoria nell’ultimo inning.

Il secondo match vede le maceratesi subito in vantaggio, l’ incremento costante di punti nelle varie riprese le vede prevalere sulle avversarie con una netta affermazione.

Buona prestazione di tutta la squadra con note di merito per Sara Mammarella e Emma Fagioli in battuta, per la coppia Elisa Magnanini sul monte di lancio e Matilde Migliorelli a ricevitore e per la prima base Camilla Bruzzesi. Da sottolineare il terzo tempo alla conclusione dei due incontri, la squadra ospite e la squadra di casa hanno condiviso assieme la cena a buffet organizzata dai genitori.

Con questa vittoria, le ragazze guidate da Marta Gambella si posizionano al secondo posto in classifica. Sabato le maceratesi dovranno affrontare la lunga trasferta in Friuli che le vedrà contrapposte alla Castionese.