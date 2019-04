IL PONTEFICE li ha ricevuti oggi in Vaticano. Nel corso dell'udienza ha sottolineato l'importanza degli enti le cui peculiarità garantiscono tutela del territorio e una migliore qualità della vita

I presidenti delle Province incontrano il Papa. Il Pontefice ha sottolineato l’importanza di questi enti per garantire la sicurezza su strade e scuole e come presidio in difesa dell’ambiente. Le province sono uno dei livelli nei quali si costituiscono i pubblici poteri che devono servire ad andare incontro ai bisogni delle persone per scongiurare squilibri e marginalità, «Esse nascono dall’aggregazione di territori con un tessuto storico e culturale omogeneo – ha detto il Papa –, che ne spiega la longevità e l’idoneità a rappresentare un necessario polo amministrativo, pur nel mutare delle caratteristiche, dei poteri specifici e anche delle diverse modalità di scelta dei suoi amministratori. Esse, promuovendo la tutela delle istanze locali presso il Governo, il Parlamento e le forze economiche e sociali, costituiscono un elemento di raccordo e di stimolo per una più incisiva azione a favore dei bisogni più avvertiti dalle comunità locali» ha detto papa Francesco nel corso dell’incontro che si è svolto oggi nella sala Clementina del Vaticano. Presente anche Antonio Pettinari, presidente della Provincia di Macerata e dell’Upi Marche. Con lui c’erano anche gli altri presidenti di Provincia delle Marche: Giuseppe Paolini (Pesaro Urbino), Luigi Cerioni (Ancona), Sergio Fabiani (Ascoli), Moira Canigola (Fermo).

«Gli ambiti nei quali attualmente le Province in Italia dispiegano le loro competenze sono principalmente quello della cura degli interventi a difesa del suolo e del consolidamento delle aree a rischio – ha detto il Pontefice –, quello della viabilità di una capillare rete stradale che collega tra loro piccoli e piccolissimi centri con le città più grandi, e quello della gestione delle scuole secondarie superiori, assicurandone sicurezza e funzionalità. Si tratta, a ben vedere, di compiti che, pur esplicandosi in settori distinti, si prefiggono in definitiva il medesimo fine: assicurare che le condizioni ambientali del territorio come quelle delle strade e delle scuole non si deteriorino per trascuratezza, per mancanza della necessaria manutenzione, per indolenza nell’adottare i provvedimenti indispensabili ad evitare il degrado ambientale o strutturale ed i pericoli che a questo sono connessi». Ha sottolineato inoltre che maggiori mezzi da destinarsi alla cura del territorio e alla manutenzione di edifici devono essere visti come «un’occasione di sviluppo concreta e reale. Per un effettivo miglioramento della qualità della vita, per evitare possibili drammi e i loro enormi costi umani ed economici, conseguenza dell’incuria o di imprevidenza, e per assicurare durature prospettive di sviluppo sostenibile, è necessario considerare l’opera di manutenzione e di messa in sicurezza delle scuole, delle strade e dell’ambiente come una delle questioni centrali alle quali riservare tutta l’attenzione che merita e richiede. Le Province, proprio per la loro lunga storia, per la tendenziale omogeneità dei loro rispettivi territori e per il profilo delle competenze di cui dispongono, sono particolarmente consapevoli di tutto questo». Il pontefice ha concluso il suo discorso augurando «a tutti voi di proseguire con coraggio e determinazione nel vostro lavoro, in modo da fare delle Province un presidio e un centro propulsore di una mentalità che sappia porsi l’obiettivo di uno sviluppo veramente sostenibile, inserendosi in armonia nell’immensa rete di relazioni e di realizzazioni create dalla natura, dalla storia, dal lavoro e dall’ingegno delle generazioni che ci hanno preceduto».