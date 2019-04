Sagre e feste, plastica out

MONTELUPONE - Il Comune punta a diventare un borgo plastic free a partire da una maggiore attenzione all'uso dei prodotti durante gli eventi organizzati sul territorio

Plastica al bando per le feste e le sagre. Montelupone vuole diventare un borgo plastic free. Il Comune, a seguito del progetto del ministero dell’Ambiente “Io sono Ambiente” vuole avviare da subito buone pratiche per la riduzione della plastica, anche per quanto riguarda le sagre paesane, attraverso l’utilizzo di stoviglie in mater-bi. Il Comune d’intesa con la Proloco, Legambiente Marche e il Cosmari, si impegna a ridurre la plastica durante tutte le feste e le sagre a partire dalla prossima “Sagra del Carciofo”, che si svolgerà l’11 e il 12 maggio. Lo scopo è insegnare alle generazioni future a non acquistare plastica, in particolare cannucce, piatti e stoviglie. L’ente sta gettando le basi per progetto “Borgo plastic free” promosso dal Consiglio direttivo dei “Borghi più belli d’Italia”. Saranno avviate altre iniziative e presi provvedimenti in ambito sostenibile, non trascurando la sensibilizzazione nelle scuole.