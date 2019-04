VOLLEY - I biancorossi sono in vantaggio 2 a 1 nella serie della semifinale playoff contro l'Itas: il capitano chiama a raccolta i tifosi in vista di gara 4, in programma domani alle 18 a Civitanova

E’ arrivato il momento più caldo e importante della stagione, quello in cui ogni pallone scotta e dove la spinta del pubblico può essere decisiva: domani alle 18 (diretta streaming Lega Volley Channel) all’Eurosuole Forum va in scena Gara 4 della Semifinale scudetto tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino. Un match fondamentale per i cucinieri, che hanno l’occasione di staccare il biglietto per la sesta finale della loro storia, dopo aver sfiorato il passaggio del turno contro i trentini in solo tre gare. Ma questi sono i Playoff: conta solo la vittoria finale e oggi servirà un Eurosuole Forum bollente per spingere gli uomini di Fefè De Giorgi verso un importantissimo traguardo stagionale, contro una Itas Trentino mai doma e capace di prolungare la serie a Gara 4.

Validi solo gli abbonamenti All-in. Biglietti disponibili, come acquistarli- Solo gli abbonamenti All-In sono validi per assistere al match. Chi è in possesso dell’abbonamento Standard deve acquistare il tagliando di ingresso per la gara. Prevendita a gonfie vele, c’è grande entusiasmo e si preannuncia un Palas molto caldo per la sfida con Trento. Ancora alcuni biglietti in vendita online, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova mercoledì fino alle 19,30, giovedì giorno della gara mattino 10-12,30 e dalle 15 in poi, fino ad esaurimento tagliandi. Per informazioni telefonare allo 07331999422 negli orari suddetti.

Alla scoperta dell’avversario Itas Trentino- Il tecnico dell’Itas Angelo Lorenzetti dovrebbe partire ancora con la diagonale Giannelli-Vettori (in alternativa l’altro opposto Nelli, spesso chiamato in causa dal tecnico fanese, al centro Lisinac-Candellaro, Kovacevic-Russell in banda, Grebennikov libero.

Parla Dragan Stankovic (capitano Cucine Lube Civitanova)- «La sconfitta di gara 3, anche se arrivata per un soffio, ci ha fatto capire ancora di più che nei Play Off conta soltanto vincere. Domani abbiamo l’occasione di chiudere la serie in gara 4 di fronte ai nostri tifosi e vogliamo sfruttare il fattore campo, conquistando l’ultimo passo insieme e con la forza del gruppo. Aspetto tanta gente all’Eurosuole Forum che ci spinga alla vittoria finale, è una delle partite più importanti della stagione e siamo concentrati e determinati per conquistare la Finale Scudetto: sarà fondamentale tenere alto il nostro livello di gioco e mettere sotto pressione gli avversari dal primo all’ultimo punto».

Parla Uros Kovacevic (schiacciatore Itas Trentino)

«La Cucine Lube è una delle squadre più forti al mondo e lo ha dimostrato in tutte le partite giocate sino ad ora in questa serie. Gara 4 sarà quindi ancora più difficile di quella che abbiamo giocato e vinto a Pasquetta, perché giocheremo in casa dei nostri avversari dove non abbiamo mai vinto. Abbiamo però addosso tanta voglia di lottare, senza alcun tipo di timore e siamo pronti a riprovarci ancora».

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Gara 4 della Semifinale playoff sarà diretta da Luca Sobrero di Savona e Marco Braico di Torino.

Gara numero 8 della stagione contro Trento

Dodicesima sfida nei Playoff scudetto tra le due formazioni e addirittura ottava gara stagionale: Cucine Lube sempre avanti nel bilancio 2018-2019 con 6 vittorie contro le 2 di Trento. Il conteggio totale nella storia dei due Club fa segnare il match numero 68 (35 vittorie biancorosse, 32 trentine).