SALUTE - Si chiama Probiosenior e capofila è la Synbiotec, società nata come spin off di Unicam. L'Ambito territoriale sociale 18 di Camerino ha deciso di aderire all'iniziativa. Il presidente, Alessandro Gentilucci: «Importante aiutare le persone avanti con l'età a mantenere un livello di vita qualitativamente dignitoso»

Un progetto per chi non è più un giovanotto. Si chiama Probiosenior e si rivolge agli anziani. Si tratta di fornire una dietra equilibrata con cibi contenenti probiotici in grado di migliorare i parametri legati al processo di invecchiamento. Una iniziativa di cui fa parte ora anche l’Ambito territoriale sociale 18 (Ats 18) Camerino e guarda ad un territorio, l’entroterra, dove il dato delle persone avanti con l’età è in crescita costante. Sono loro, tra l’altro, quelli che resistono a vivere nelle zone colpite dal terremoto mentre i giovani hanno cercato opportunità altrove. «Ecco perché, oltre ad impegnarsi per ricreare condizioni di crescita e sviluppo per le nuove generazioni nelle aree colpite dal sisma – dice Alessandro Gentilucci, presidente dell’Ambito territoriale sociale 18 e sindaco di Pieve Torina –, è importante attivare tutte quelle azioni che possano aiutare gli anziani a mantenere un livello di vita qualitativamente dignitoso. Tra queste vi è sicuramente il progetto Probiosenior». Si tratta di una sperimentazione che ha come capofila l’azienda Synbiotec, società di ricerca e sviluppo nata come spin off dall’Università di Camerino. Il progetto, finanziato grazie al Fesr Regione Marche, prevede lo sviluppo di un set di nuovi alimenti funzionali e nutraceutici contenenti probiotici, realizzati con tecnologie innovative, in grado di migliorare parametri correlati con il processo di invecchiamento. Complessivamente sono coinvolti circa 150 anziani, a domicilio o in residenze protette, ai quali saranno forniti, attraverso una dieta equilibrata, cibi nei quali è inserito il probiotico (sostanzialmente fermenti lattici vivi). Le persone coinvolte nel progetto verranno monitorate periodicamente con analisi cliniche e osservazione diretta, per valutare gli effetti sulla loro salute. La sperimentazione riguarderà anche il Centro diurno Alzheimer di Camerino: il monitoraggio e l’accompagnamento al progetto sarà seguito dall’associazione Afam, promossa da familiari malati di Alzheimer che farà da supporto anche per i più complessi interventi previsti a livello domiciliare. «Il progetto Probiosenior – conclude Gentilucci – oltre a promuovere e sperimentare azioni che tutelano la salute della popolazione anziana, favorisce l’innovazione e l’occupazione di aziende locali attive nel settore alimentare e nell’innovazione tecnologica. Una risposta intelligente ed efficace, sul piano sociale ed economico, che non può che far bene al territorio e alle comunità che lo vivono».