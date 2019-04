A CHIEDERLO alla Regione è Elena Leonardi di Fratelli d'Italia. Secondo il consigliere occorre chiedere anche di aumentare le forze dell'ordine in servizio nelle Marche

«Un osservatorio permanente per vigilare sulla criminalità organizzata e istituire un tavolo della legalità». A chiederlo è Elena Leonardi di Fratelli d’Italia che ha presentato una mozione in Regione. Il capogruppo di FdI in Consiglio regionale nel suo atto evidenzia che «anche nelle Marche oltre ai pericolosi e milionari traffici di droga esistono numerose altre attività di riciclaggio di denaro sporco che coinvolgono innumerevoli settori dalla gestione di centri commerciali, all’edilizia privata e pubblica, dallo smaltimento dei rifiuti alle società immobiliari, fino al gioco d’azzardo on line e all’usura. Ad affermarlo – dice Leonardi – sono autorevoli esponenti della lotta alla mafia o studiosi di questo fenomeno, come il magistrato Nicola Gratteri, il commissario per il coordinamento delle attività antiusura, Domenico Cuttaia, il procuratore generale delle Marche Sergio Sottani, il quale, nel giugno scorso ha evidenziato il “pericolo delle infiltrazioni mafiose nella ricostruzione con nomi legati al crimine organizzato”.

Lo dicono i rapporti della Direzione nazionale dell’antimafia e il procuratore nazionale antimafia». Nella mozione Leonardi evidenzia quello che aveva «messo nero su bianco Gratteri, “si assiste oggi ad un’evoluzione delle tradizionali attività criminali in direzione di un’imprenditoria mafiosa moderna, caratterizzata da modalità operative agili e funzionali a penetrare la realtà socio-economica con sistemi sempre più corruttivi e collusivi». Nella mozione, Leonardi chiede innanzitutto un impegno all’intero Consiglio e alla Giunta «ad istituire urgentemente un Osservatorio permanente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa nelle Marche e ad istituire un Tavolo della legalità per le Marche, con funzione di confronto tra esponenti della società marchigiana sul fenomeno del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, della sua prevenzione e della promozione della cultura della legalità». Altro punto è la richiesta alla Regione di attivarsi per aumentare uomini e mezzi delle forze dell’ordine in modo da potenziare le attività di indagine e contrasto efficace sul territorio marchigiano delle infiltrazioni mafiose.