FESTE – In tanti oggi hanno scelto il capoluogo per trascorrere la giornata e visitare, con il ticket unico, i palazzi Buonaccorsi e Ricci: «Ci sono stati più turisti che l’anno passato. Bene anche a Pasqua». E c’è anche chi è venuto a piedi dall’Inghilterra

C’è anche chi se l’è fatta a piedi dall’Inghilterra e giunto sulla via Lauretana si è fermato a Macerata per assistere allo show di mezzogiorno dei pupi della torre in piazza Libertà. La Pasquetta sotto un cielo grigio ha portato anche oggi, così com’era stato ieri, molti turisti in città. Cartina alla mano (qualcuno porta pure un vecchio testo turistico sulle Marche, roba degli anni Settanta), in molti questa mattina hanno girato per la città fermandosi (una 80ina le persone) a guardare i pupi della Torre. Visite quest’anno “guidate” dal biglietto unico che consente di visitare i palazzi Buonaccorsi e Ricci e lo Sferisterio.

In entrambi i musei parlano di «numerosi visitatori tra oggi e Pasqua». «Sono stati di più rispetto allo scorso anno – dicono a palazzo Buonaccorsi –. Soprattutto sono venute famiglie». Per ora i dati sulle visite restano top secret. Tra le possibilità per i turisti c’era anche il Citytour: uno alle 11,30 e l’altro alle 14,30 che consentiva di visitare oltre a palazzo Ricci, anche le sale storiche della biblioteca comunale e la Torre dell’orologio. Un tour in giro per la città dove però i locali aperti (tra bar e ristoranti) erano pochini: un vecchio male del capoluogo. Comunque, la giornata nuvolosa ha portato molti a rinunciare alle gite o alle spiagge di Civitanova per puntare sull’arte. Cosa che ha fatto cerchiare in rosso Macerata sulle cartine dei turisti come tappa per trascorrere, almeno in parte, la giornata di Pasquetta. Tra i tanti turisti, singolare la storia di un viaggiatore italiano che il 6 marzo è partito da Canterbury e da lì ha iniziato la sua lunga camminata che lo ha portato nelle Marche sulla via Lauretana. Oggi ha fatto tappa nel capoluogo per una visita e domani la sua marcia lo porterà a Loreto. Non sarà la sua ultima tappa perché la Puglia è la meta finale di questa sua lunghissima passeggiata.