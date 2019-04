Sospesa dall’albo

IN AULA – La professionista non aveva pagato le quote di iscrizione ed era stata sospesa per alcuni mesi prima della revoca del provvedimento. In quel periodo però, dice l’accusa, continuò a lavorare all’ospedale di Macerata. Oggi la sentenza in tribunale

Sospesa dall’albo degli psicologi, aveva continuato a lavorare all’ospedale di Macerata per alcuni mesi: condannata oggi per esercizio abusivo della professione una psicologa di 45 anni. La professionista era stata sospesa dall’albo degli psicologi delle Marche perché non aveva pagato le quote di iscrizione del 2010, 2011, 2012 e 2013. Da qui il provedimento, che le venen ntoficato nel maggio 2014. Da quel mese e fino a novembre 2014 (quando poi pagò le quote e la sospensione fu revocata), dice l’accusa sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, aveva continuato ad esercitare come libero professionista all’ospedale di Macerata. Da qui la contestazione di esercizio abusivo della professione in un processo che si è svolto al tribunale di Macerata. Oggi la psicologa è stata condannata a 3 mesi. Il pm ne aveva chiesti 8. La professionista è difesa dall’avvocato Calogero Talluto.

