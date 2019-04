CAMERINO - Il comitato Concentrico critica le mosse dell'amministrazione sul centro cittadino. «Non è possibile iniziare i lavori in tempi brevi»

Perimetrazioni del centro storico di Camerino l’amministrazione comunale fa «gioco d’azzardo sulla pelle dei cittadini». Lo scrive in una nota Francesco Nobili, presidente del comitato Concentrico, per la salvaguardia del centro storico di Camerino, dopo la recente decisione di passare da quattro ad un’unica perimetrazione in zona rossa. «A ridosso delle elezioni l’amministrazione comunale di Camerino continua a giocare d’azzardo sulla pelle dei cittadini – dice Nobili -. Dopo aver tentato invano il bluff della consultazione popolare, la maggioranza ha estratto l’asso dalla manica dell’emendamento che prevede lo stralcio dalle perimetrazioni di buona parte del centro storico, ed è andata a “vedere” le carte dell’Usr della Regione Marche, che dovrà passare al vaglio quanto deliberato in consiglio. Non sono da escludere ulteriori passaggi intermedi di modifica a questa che è la sesta versione delle perimetrazioni». Nobili, a nome di Concentrico rimarca che per le frazioni invece nulla è cambiato: «Da notare che questa politica “rivoluzionaria” di accelerazione è stata applicata solo al centro e in parte al quartiere Vallicelle, mentre le frazioni sono state lasciate perimetrate dietro la vana promessa di una loro riqualificazione complessiva, che la normativa purtroppo prevede solo in maniera molto limitata e sfumata, non finanziando ad esempio il rifacimento dei sottoservizi se non danneggiati in maniera inequivocabile dal sisma. Non è quindi chiaro perché, in queste zone, debba perdurare questo stallo completo. Ma anche per quelle zone che nel centro storico sono appena uscite dalle perimetrazioni, non va molto meglio».

Nella nota si evidenzia come al momento sia impossibile per i proprietari presentare progetti, perchè non sono stati approvati dal Comune gli aggregati di edifici: «L’amministrazione si è sbilanciata in trionfanti proclami del tipo “Da domani potete presentare i progetti”, ma in realtà si tratta solo dell’ennesimo bluff. Da domani, tranne rare eccezioni, non è possibile presentare, praticamente, nulla. Né dentro né fuori dalle perimetrazioni. Intanto, bisogna attendere l’approvazione e la decretazione da parte dell’Usr (ufficio speciale ricostruzione) dello schema approvato in consiglio comunale. Dopodiché, si apre una voragine amministrativa nella quale, nelle aree deperimetrate, ben pochi potranno muoversi velocemente. Infatti, nella fretta di calare le carte, l’amministrazione ha indicato degli “isolati” (la cui definizione non è contemplata nella normativa) ma ha dimenticato di definire e deliberare gli aggregati, ossia i gruppi di edifici strutturalmente interagenti all’interno dei quali dovranno essere realizzati gli interventi». Nobili ricorda che passeranno almeno due mesi, prima che l’ente possa definire gli aggregati: «In assenza della definizione degli aggregati, sarà una impresa titanica per i privati potersi costituire in consorzi volontari, soprattutto a causa della carenza di informazioni derivante da questa lacuna. Ben che vada, passati i sessanta giorni annunciati tutto tornerà quindi nelle mani del Comune per la definizione, si spera, degli aggregati e dei consorzi. Comune che ha già dato ampia dimostrazione della ben nota efficienza e velocità di cui è capace. Nel frattempo si impone una riflessione: non è possibile continuare a giocare d’azzardo con le aspettative, le proprietà e le vite dei cittadini, per di più ignorando le regole del gioco».