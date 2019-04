CIVITANOVA - Sabato e domenica il sindaco Fabrizio Ciarapica raggiungerà il comune lombardo per la tradizionale cerimonia. Gemellaggio anche tra Avis e Croce Verde

Delegazione civitanovese ad Esine per la domenica delle palme. Si rinnova e si arricchisce il legame con il comune lombardo gemellato con Civitanova. Novità di quest’anno, che va ad impreziosire un rapporto già molto intenso tra istituzioni, sarà la cerimonia di gemellaggio tra il gruppo ambulanza Avis di Esine e la Croce Verde di Civitanova Marche, che si legano in un nuovo sodalizio. Per festeggiare i trent’anni dal patto tra Comuni, sarà il sindaco Fabrizio Ciarapica, insieme ad una delegazione dell’Avis anch’essa legata all’omologa associazione lombarda e Alessia Marzoli della Croce Verde, a consegnare i ramoscelli d’ulivo, simbolo di pace e della festività pasquale agli amici di Esine. La tradizione si ripete da anni a primavera, mentre l’arrivo nella nostra città dei “gemelli” è prevista l’8 dicembre, per il dono dell’abete di Natale. Ad Esine sono previsti, sabato 13 e domenica 14, diversi momenti di accoglienza per la delegazione civitanovese, che parteciperà alle 18 al ricevimento ufficiale presso la Sala consiliare del comune. Domenica, dopo la benedizione degli ulivi, le autorità cittadine prenderanno parte al corteo accompagnato dal corpo bandistico dell’Avis locale. Seguirà la celebrazione della santa messa nella chiesa di Santa Maria. A Civitanova invece, domenica si terrà per l’intera giornata (dalle 8 alle 20) in piazza XX Settembre e lungo i vialetti nord e sud la tradizionale Fiera delle Palme. Come avviene in occasione del mercato settimanale del sabato, quindi, sarà vietata, per tutta la durata della manifestazione, la sosta lungo i due vialetti