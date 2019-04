EVENTO - L'incontro organizzato nell'ambito delle attività collaterali all’importante manifestazione sportiva internazionale di paraciclismo che si svolgerà in città dal 9 al 12 maggio: l'appuntamento in programma venerdì alle 10 al Cine Teatro “Lanzi”

Un convegno su sport, alimentazione e ambiente. L’iniziativa, promossa dall’Asd Club Corridonia Scuola di Ciclismo, con il patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Macerata e del Comune di Corridonia, si inquadra nell’ambito delle attività collaterali all’importante manifestazione sportiva internazionale “Coppa del Mondo di Paraciclismo” che si svolgerà in città dal 9 al 12 maggio e per la quale saranno coinvolti atleti paralimpici provenienti dai cinque continenti. Dopo i saluti del sindaco Paolo Cartechini, del presidente dell’Asd Club Corridonia Scuola di Ciclismo Mario Cartechini e di Fiorenzo Pettinari in qualità di coordinatore del “Progetto Scuole” del comitato, interverranno Simona De Introna, nutrizionista Asur, le dottoresse Maria Elena Telloni e Giulia Cinti e la presidente di Legambiente Marche Francesca Pulcini. Il convegno, principalmente rivolto ai ragazzi delle scuole (parteciperanno una rappresentanza dell’Istituto Comprensivo “A.Manzoni” e dell’Istituto Ipsia F.Corridoni di Corridonia), verterà su temi legati alla salute, allo sport, all’alimentazione ed all’ ambiente.