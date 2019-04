L'APPUNTAMENTO con l'analisi del libro di Isabella Tonnarelli in programma domani alle 18 al Pio Sodalizio dei Piceni

“Il cuore antico di Tolentino” e le trasformazioni urbane e l’edilizia minore dall’Unità d’Italia ad oggi, edito da AndreaLivi Editore, scritto dall’architetto Isabella Tonnarelli, sarà presentato martedì domani alle 18, al salone del Pio Sodalizio dei Piceni, a Roma, in piazza San Salvatore in Lauro. L’evento è promosso dal Centro Studi Marche “Giuseppe Giunchi”. Interverranno Pina Gentili Direttrice del Centro Studi Marche, l’architetto Pierluigi Salvati della Sovrintendenza delle Marche e l’autrice del libro architetto Isabella Tonnarelli. «Dopo un lavoro durato diversi anni – scrive Isabella Tonnarelli nella prefazione – ho finalmente portato a termine uno studio sul centro storico della mia città, realizzato in collaborazione con Angelo Tonnarelli, Francesca Giuliani e l’Accademia Filelfica di Tolentino. Si tratta di un’analisi che ricostruisce la sequenza di importanti trasformazioni urbanistiche avvenute nella nostra città negli ultimi centocinquanta anni ovvero dall’Unità d’Italia ad oggi, come costruzione di ponti, demolizioni di porzioni di cinta muraria, allargamenti di strade, lottizzazione di aree verdi, realizzazione di viali». Molto importante questa presentazione a Roma che, grazie al Centro Studi Marche, rende onore ad un volume magistralmente scritto dalla Tonnarelli che consente di ri-scoprire il centro storico di Tolentino mediante una nuova visione, molto attenta anche ai più piccoli particolari, testimonianze di una società e di una architettura ormai purtroppo scomparse.