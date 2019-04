APIRO - Il primo cittadino Ubaldo Scuppa, in presenza del governatore Luca Ceriscioli e del presidente della Provincia Antonio Pettinari, ha inaugurato l'asilo intitolato a Carlo Collodi

«Basta essere semplici mete di gite fuori porta, creiamo infrastrutture e posti di lavoro». Così il sindaco Ubaldo Scuppa all’atteso taglio del nastro del nuovo asilo di Apiro intitolato a Carlo Collodi. Questa mattina, insieme al primo cittadino, tantissimi cittadini e autorità hanno preso parte all’inaugurazione della struttura. Presenti il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, il presidente della Provincia di Macerata, Antonio Pettinari, la dirigente scolastica Emanuela Tarascio, i sindaci di Cingoli e Poggio San Vicino, Filippo Saltamartini e Sara Simoncini, il vice sindaco di Jesi, Luca Butini, il presidente della Provincia di Ancona, Luigi Cerioni, e il parroco di Apiro, Giovanni Staffolani. Prima dell’apertura ufficiale della scuola, i bambini hanno cantanto insieme alla banda di Villa Strada, sotto gli occhi delle rappresentanze dei Carabinieri e della Piros di Apiro.

«Abbiamo già inaugurato la mensa della scuola media – ha ricordato Scuppa nel suo intervento –, la prossima struttura sarà la scuola primaria, che verrà costruita nei prossimi mesi. L’obiettivo è quello di creare un polo scolastico unico, un luogo accogliente e stimolante per i bambini». Soddisfazione anche per il governatore Ceriscioli: «Vi ringrazio per avermi invitato a questa festa di oggi. I bambini rappresentano la comunità di Apiro di domani. E’ la stagione delle nuove svuole, con oltre 500 strutture realizzate nella nostra regione che hanno ricevuto contributi per essere sicure e rispettose dell’ambiente. Le scuole rappresentano un servizio che dà valore alla comunità. Auguro a tutti un buon lavoro per l’avventura che si apre oggi». Successivamente, il presidente della Provincia, Antonio Pettinari, ha salutato le autorità presenti. «Ci sono sempre tanti eventi – ha detto – ma ho scelto di essere qui oggi perché mi sembrava giusto essere vicino a questa comunità. I servizi sono importanti, per questo sto rivisitando le esigenze del territorio. Aiutate i vostri sindaci, non è vero che sono distanti dalle persone: sono persone serie che si impegnano per i propri cittadini».