MACERATA - Appuntamento per la presentazione in programma lunedì alle 9,30 nella sala convegni della Provincia a Piediripa

Il Piano Sociale Regionale 2019 – 2021, con i relativi scenari di riferimento, indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l’innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali, sarà al centro di un incontro programmato per lunedì 8 aprile alle 9.30, nella sala convegni della Provincia di Macerata in via Velluti, 14 a Piediripa. La Regione Marche, infatti, ha deciso di presentare al territorio marchigiano la bozza del Piano coinvolgendo nell’organizzazione gli Ambiti Territoriali Sociali, già sedi della consultazione e concertazione con il terzo settore per la programmazione sociale locale. Cinque in totale gli incontri calendarizzati nel territorio regionale di cui il primo sarà proprio quello di Macerata e per il quale l’Ats 15 ha collaborato con Ats 14 (Civitanova), Ats 16 (Unione Montana Monti Azzurri), Ats 17 (Unione Montana Alte Valli del Potenza – Esino) e Ats 18 (Unione Montana Marca di Camerino). In aggiunta ai Comuni, associati e rappresentati dai vari Ambiti sociali, i funzionari regionali con il dirigente del servizio Politiche Sociali e Sport Giovanni Santarelli, ascolteranno anche i rappresentanti del cosiddetto Terzo settore per raccogliere indicazioni, proposte e osservazioni sui contenuti proposti. L’ultimo Piano Sociale della Regione Marche è stato elaborato nel 2010 per il triennio 2010/2012 ma è la prima volta che l’Ente promuove incontri coinvolgendo i territori. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza che è invitata a partecipare.