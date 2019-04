VOLLEY A1 - I biancorossi, dopo aver vinto in gara 1 al tie break, in campo domenica alle 18 all'Agsm Forum per la seconda sfida dei quarti. Juantorena: «Grande concentrazione per cercare di passare subito il turno»

Primo match ball per approdare alla Semifinale scudetto: la Cucine Lube Civitanova se lo giocherà domenica (ore 18) all’Agsm Forum di Verona nella Gara 2 dei Quarti di Finale Playoff scudetto contro la Calzedonia. Forte della vittoria ottenuta al tie break all’Eurosuole Forum nella tiratissima Gara 1, la formazione cuciniera cercherà il colpo del ko provando ad espugnare il palas veronese, operazione già riuscita nella gara di campionato giocata lo scorso 28 ottobre (1-3). Domani la partenza di Stankovic e compagni (rientrati nel pomeriggio di giovedì dalla vittoriosa trasferta di Champions League in Polonia) alla volta di Verona, dove si alleneranno nella mattinata di domenica.

Alla scoperta dell’avversario Calzedonia Verona- Coach Nikola Grbic dovrebbe ripartire dalla stessa formazione schierata domenica scorsao a Civitanova, ovvero Spirito in regia, in diagonale con l’opposto francese Boyer. Al centro l’argentino Solé insieme ad Alletti, in banda sicuro l’impiego del bulgaro Kaziyski in coppia con l’iraniano Manavi (con l’alternativa sempre pronta del connazionale Sharifi, spesso chiamato in causa dal tecnico gialloblù). Il libero è De Pandis.

Parla Osmany Juantorena (schiacciatore Cucine Lube Civitanova)- «Abbiamo temporaneamente chiuso il capitolo Champions League per pensare subito alla trasferta di Gara 2 a Verona. La Calzedonia ha dimostrato di essere una grandissima squadra risalendo dallo 0-2 in Gara 1 e di saper non mollare mai. Così come avevamo visto anche in occasione dei match di campionato. Penso che abbiamo imparato questo aspetto dei nostri avversari quindi metteremo grande concentrazione in campo in Veneto per vincere e conquistare subito il pass per le Semifinali senza arrivare a Gara 3».

Parla Javad Manavi (schiacciatore Calzedonia Verona)- «Domenica ci aspetta una partita molto difficile, sappiamo che la Lube è una fra le squadre più forti al mondo e sarà dura. Peccato per la partita persa a Civitanova, ma abbiamo una possibilità di restare in gioco e vogliamo giocarcela al meglio in casa nostra, davanti ai nostri tifosi. Il nostro pubblico ci ha sempre sostenuto e anche domenica colorerà il palazzetto di gialloblù»

Gli arbitri di Calzedonia Verona – Cucine Lube Civitanova- Gara 2 dei Quarti di Finale playoff sarà diretta da Roberto Boris di Pavia e Massimo Florian di Treviso.

Quarta sfida nei Playoff con Verona- Quarto match nella storia dei Playoff scudetto tra Cucine Lube e Verona, finora 3 vittorie su 3 per i biancorossi. Complessivamente è la quarta gara stagionale tra le due formazioni, anche in questo caso vittoria sempre a favore dei cucinieri. In totale siamo alla gara numero 35 della storia delle due formazioni (30 successi Cucine Lube, 4 Verona).