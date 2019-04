Civitanova in vetrina a Minsk

IL COMUNE alla fiera internazionale del turismo nella capitale della Bielorussia

Civitanova è presente per la prima volta a Minsk nell’ambito della Fiera Internazionale del Turismo che si chiude domani. Un manifestazione giunta alla sua 22esima edizione della “Leisure-2019” organizzata da BelExpo, Società della Camera di Commercio Bielorussa in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Minsk. In rappresentanza del Comune, è presente il consigliere comunale Fabiola Polverini.

La Fiera Internazionale del Turismo vede la presenza di 200 espositori internazionali, con la partecipazione di oltre 20 Nazioni da tutto il mondo, afflusso stimato di 400 operatori turistici provenienti dalla Bielorussia, Russia, Ukraina e Kazakistan e 21mila privati. «E’ importante – dice l’assessore Maika Gabellieri – promuovere in tale contesto, la nostra Città. Il Comune ha uno spazio nello stand allestito dalla Regione Marche assieme ai comuni di Porto San Giorgio e Sant’Elpidio a Mare». La Regione Marche, tra l’altro, sarà anche protagonista di servizi televisivi sul Primo Canale della TV di stato bielorussa «Belarus1», dei Canali Ont, Ctv con interviste sui principali telegiornali nazionali e con uno spazio di circa 15 minuti nel principale programma del mattino del canale nazionale Ctv. Il programma prevede, oltre alla presenza in fiera, anche momenti di scambio culturale e momenti di confronto con gli amministratori delle altre municipalità presenti.