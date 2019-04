IL CALCIO DI IERI E DI OGGI è il titolo dell'appuntamento con l'ex calciatore, selezionatore della rappresentativa regionale della categoria Giovanissimi, in programma lunedì alle 21,30 nella sala convegni dell’Anffas in via Vanvitelli

La Junior Macerata incontra l’unico “O’Rey” delle Marche. Lunedì alle 21,30 nella sala convegni dell’Anffas in via Vanvitelli, il club serbatoio della HR Maceratese organizza un incontro dal titolo “Il calcio di ieri e di oggi” che vedrà la partecipazione speciale di Massimo Palanca. Selezionatore della Rappresentativa regionale dei baby calciatori categoria Giovanissimi, il camerte Palanca (è nato a Loreto ma è cresciuto a Porto Recanati) è stato eccellente punta tra serie A e serie B sul finire degli anni ’70 e tutta la decade successiva. Di lui si ricordano in particolare le magiche stagioni a Catanzaro dove divenne appunto O’Rey, idolo indiscusso della tifoseria, l’esperienza prestigiosa al Napoli con tanto di tripletta all’Olimpico contro la Roma e ben 13 gol in carriera da calcio d’angolo sfoderando il suo fatato piede sinistro. Il convegno è naturalmente una bella opportunità per i piccoli tesserati biancorossi che avranno modo di conoscere un grande ex giocatore del passato, curiosamente arrivato al top disputando tutte le categorie. L’incontro rientra nell’ambito dell’attività di educazione e formazione dei ragazzi del vivaio calcistico della Junior in quanto Scuola Calcio e rinnova la felice collaborazione con lo sponsor etico Anffas.