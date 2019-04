CIVITANOVA - La società a cui è stato appaltato il servizio nelle scuole si difende dalla critiche dopo la multa del Comune e la manifestazione dei genitori

«Non possiamo accettare che si spacci per un prodotto di infima qualità un pesce con una certificazione di grande prestigio, sicurezza ed eco-sostenibilità». Sciopero della mensa e pesce dal Mare di Barents, la All foods, la società che ha in appalto il servizio per le scuole di Civitanova risponde alle critiche dopo il clamore provocato dalla sanzione di 2.000 euro. Tutto era iniziato con una segnalazione dei genitori ed era emerso che anziché pesce del mar Mediterraneo come da capitolato, nelle mense era stato servito un prodotto proveniente dal Mare di Barents. Una deroga possibile, ma dietro comunicazione scritta al Comune che non c’era stata, da qui la multa. Oggi la All Foods, vista anche la manifestazione di venerdì scorso con i genitori che avevano ritirato dalle mense circa 200 bambini all’ora di pranzo, intende rassicurare sulla qualità del pesce che risponde a determinati standard e si dice poi disponibile ad interloquire proprio con i genitori per individuare canali di comunicazione e di confronto. «Al momento della presentazione della gara – spiega la società – abbiamo allegato la dichiarazione del fornitore di pesce che, in merito alla platessa, precisava che è una specie che non vive nel Mar Mediterraneo e che la provenienza più vicina e certificata è quella del famoso Mar di Barents (Mar Baltico, zona Fao 27), analogamente per il merluzzo veniva specificata la difficile reperibilità nel Mar Mediterraneo e non se ne garantiva la disponibilità, pertanto, in alternativa, si sarebbe provveduto con quello proveniente sempre dalla zona Fao 27. Stiamo parlando di platessa e merluzzo con certificazione Msc, Marine stewardship council, cioè provenienti da pesca sostenibile. La certificazione risponde a severi standard e assicura anche la tracciabilità dei prodotti ittici dal mare al piatto». L’azienda parla poi del progetto “Pappa Fish”. «Vorremmo rammentare – continua la società – che è un progetto, alla sua quarta edizione annuale, promosso dalla Regione Marche e finanziato al 70% con fondi statali, regionali ed europei, in corso dalla metà di febbraio e consiste nella fornitura di pesce fresco locale servito nelle mense scolastiche. Siamo disponibili a discutere di tutto, in primo luogo della necessità di implementare le forme di comunicazione sia con l’ente, che nel caso della sanzione ne ha sottolineato la prerogativa, che con le famiglie. Così come siamo disponibili ad accogliere una delegazione di genitori che lo desiderano, nella nostra cucina, per verificare le preparazioni dei pasti, senza alimentare sospetti preconcetti e nel rispetto dei bambini. Quello che non ci piace è che in modo strumentale vengano date informazioni non veritiere, che vanno al di là della qualità dei prodotti utilizzati, informazioni che non fanno bene a nessuno, a cominciare dai bambini e che, in qualche caso assumono toni ai limiti della diffamazione. Vorremmo, infine, ricordare, cosa che non viene fatta a sufficienza, ma che rappresenta un elemento di assoluta qualità, l’altissima percentuale di prodotti biologici forniti. Ad esempio sono bio il 100% di frutta, verdura, legumi, olio, uova e pane, il 90% della pasta e dei cereali, il 50% della carne e dei formaggi. I dati statistici del consumo casalingo di biologico non sfiorano neanche queste percentuali».