Career day di Unicam e Confindustria Macerata, appuntamento il 4 aprile: attese 70 aziende, più di 700 persone tra studenti e laureati dell’ateneo, 17 workshop e seminari, e poi stand e presentazioni aziendali. Numeri che potrebbero salire da qui a giovedì. L’appuntamento, che durerà per tutta la giornata, si svolgerà a Castelraimondo al relais Borgo Lanciano e al Lanciano Forum. Il Career day è l’occasione di incontro tra studenti ed aziende. Laureandi, laureati e dottorandi avranno l’opportunità di incontrare le imprese, conoscere i responsabili delle Risorse Umane ed i recruiter, sostenere colloqui conoscitivi, lasciare il proprio curriculum e scoprire nuove opportunità di lavoro. Dal canto loro le aziende avranno la possibilità di presentarsi, far conoscere la propria realtà e le opportunità offerte ai giovani laureati, raccogliere candidature per le posizioni di lavoro aperte. «Rappresenta uno dei momenti più importanti della vita universitaria dei nostri studenti e laureati – dice il rettore dell’università di Camerino, Claudio Pettinari –. Ringrazio ancora Confindustria Macerata per aver voluto proseguire questa importante sinergia, che attribuisce un sicuro valore aggiunto all’evento e offre maggiori opportunità di confronto e crescita a tutti i partecipanti, così come ringrazio tutte le aziende che hanno confermato non solo la loro presenza, ma anche la soddisfazione e fiducia nei nostri confronti. L’ateneo – continua il rettore – è da tempo impegnato in iniziative di placement che permettano la maggiore visibilità possibile dei curricula dei nostri laureati, nonché nell’offrire tutte quelle opportunità che permettano a studenti e laureati di avere elementi utili per una ricerca attiva delle opportunità di lavoro in una dimensione sia territoriale che europea. Quest’anno vorrei estendere l’invito a partecipare non solo ai nostri studenti, ma anche agli studenti degli altri atenei affinché sia un importante momento di contaminazione utile anche al nostro Paese». Per Domenico Ceci, presidente piccola industria di Confindustria Macerata, il Career day rappresenta «un appuntamento basilare per il mondo industriale. Un’occasione importante per avvicinare sempre di più i giovani all’impresa e dare loro la possibilità di iniziare un percorso professionale facendosi conoscere tramite i propri curriculum ed i colloqui di orientamento». Il 4 aprile i lavori del Career day partiranno alle 10 con i saluti del rettore, di Domenico Ceci, del sindaco di Castelraimondo, Renzo Marinelli, e di quello di Camerino, Gianluca Pasqui. La giornata sarà introdotta dalla delegata del rettore ai Rapporti con le imprese, Elisabetta Torregiani, e dal delegato del rettore allo Stage e Placement, Francesco Nobili. Come nel 2018 una parte del programma è dedicata all’imprenditorialità femminile, è previsto un seminario coordinato e moderato dalla giornalista del Tgr Marche Francesca Alfonsi, al quale parteciperanno Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, e Francesca Petrini dell’oleificio Petrini. Il programma dettagliato è disponibile nel sito www.careerday2019.it