VOLLEY A1 - I biancorossi vincono gara 1 dei quarti all'Eurosuole Forum dopo quasi tre ore di gioco. In vantaggio 2-0, Civitanova subisce la rimonta degli scaligeri che hanno anche due match point: Bruno mette a terra il pallone decisivo e permette ai suoi di iniziare con un successo la corsa verso lo Scudetto

di Mauro Giustozzi (foto di Federico De Marco)

Ancora un tie break ed a prevalere è ancora Civitanova come in campionato. Verona su ferma a due palle match dal successo, prima che i biancorossi respingano la remuntada quasi completata dalla squadra di Grbic.

E’ Bruno a far esplodere il palas dopo quasi tre ore di battaglia in perfetto stile playoff. Per due set la Lube ha avuto in pugno al gara, poi è uscita la qualità degli avversari che ha portato i padroni di casa al quinto set. Una sfida infuocata, nervosa, in cui non sono mancati momenti di tensione sotto rete. Non sempre ben gestiti dalla coppia arbitrale. Nella sfida tutta bulgara alla fine ha prevalso Sokolov su Kaziyski che ritrovava dall’altra parte della rete un vecchio compagno di Trento come Juantorena. Civitanova ha prevalso anche grazie alla profondità della sua panchina, cui De Giorgi ha ricorso spesso per cambiare assetto nei cinque set. Mvp della sfida Leal. Pronostico rispettato ma sicuramente quanti brividi per i sostenitori biancorossi in questo esordio della corsa allo scudetto .

Si comincia con uno striscione dei tifosi cucinieri srotolato lungo la gradinata dell’Eurosuole Forum che recita ‘Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo ma chiunque può andare avanti e decidere il Finale’. Squadre che si affrontano con i migliori starting six possibili. De Giorgi ritrova Juantorena (assente nelle ultime due gare di campionato) in coppia con Leal come schiacciatori, Cester e Simon centrali, la diagonale Bruno-Sokolov e il libero Balaso. Civitanova subito molto aggressiva al servizio e in attacco con Simon (ace), Sokolov e Leal che scavano il 9-5 costringendo Grbic a chiamare il primo time out. Calzedonia in grande affanno sotto i colpi di Juantorena e ancora Leal che lanciano Civitanova sul 13-6. Non trova le contromisure giuste a muro la formazione veneta per arginare la potenza d’attacco dei marchigiani (13-6). Non solo: Verona si innervosisce incanalandosi in una serie di errori che favoriscono il gioco dei civitanovesi.

Quando il set pare in archivio (18-10) c’è un’impennata della Calzedonia: il servizio di Spirito ed i muri (5-0 per gli scaligeri) di Solè e Boyer riportano incredibilmente il parziale in assoluto equilibrio (20-20). Allora dentro Kovar per Leal. Inatteso finale punto a punto di un parziale inizialmente dominato da Civitanova: Kaziyski regala il primo vantaggio a Verona (21-22) con un parziale che ricomincia da capo ai vantaggi dove Verona spreca tre palle per chiudere il set e Civitanova solo alla sesta occasione ha ragione di avversari letteralmente resuscitati dopo il pessimo avvio di partita. Nel secondo si continua sulla falsariga di come si era chiuso il precedente parziale: in equilibrio. A spezzarlo è il servizio di Sokolov con un ace e poi con la giocata del muro di Cester che firma il 13-11. Calzedonia che si disunisce e ne approfitta Civitanova per allungare sul 17-13: biancorossi che mantengono un buon cambio palla e vanno a far calare le speranze di risalita della Calzedonia con il servizio vincente di Simon che lancia la volata per il successo biancorosso anche nel secondo parziale chiuso da un muro proprio del centrale cubano. Resta in campo Diamantini nel terzo già subentrato a Cester nel finale del parziale precedente. Calzedonia che non vuol mollare, ma la partita adesso la fa Civitanova.

A far virare anche questo set dalla parte biancorossa è stavolta Juantorena che con due attacchi scardina il muro veneto e poi Sokolov completa l’opera per il 13-8. Non basta però a spezzare la resistenza avversaria che, col servizio di Kaziyski, piazza un perentorio break che vale il 14-14: si va ancora sul punto a punto sino alla fine quando Boyer, Solè e Kaziyski trascinano gli avversari al quarto set. Che Verona inizia davanti (6-9). E’ battaglia sotto rete con Civitanova che insegue: fischiata l’invasione a Bruno che poi si prende anche il cartellino verde del fair play per il tocco su attacco out avversario. Leal e Juantorena (ace) acchiappano la Calzedonia, Sokolov firma il primo vantaggio del set, ma i veneti reagiscono piazzando un break che li porta sul 21-23. Ed è Solè a conquistare per Verona il diritto al tie-break. Leal e Sokolov, ma soprattutto il muro di Bruno, scava il 7-4 biancorosso: tensione al massimo, con proteste e cartellini rossi alle due squadre. Calzedonia risale sino all’11-11, fallisce due palle match e viene castigata alla terza occasione da Civitanova. Finisce con qualche intemperanza di troppo tra i giocatori veneti ed i tifosi di casa, costretta a intervenire la security. Lube che mercoledì scenderà in campo per l’andata della semifinale di Champions League in Polonia contro lo Skra Belchatow e poi domenica prossima a Verona per gara 2 dei quarti di finale con l’occasione di chiudere subito i giochi ed approdare in semifinale.

Il tabellino:

CIVITANOVA – VERONA 3-2 (32-30, 25-20, 22-25, 23-25, 18-16)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bruno 4, Juantorena 19, Simon 12, Sokolov 27, Leal 28, Cester 4, Balaso (L), Kovar, D’Hulst, Cantagalli, Massari, Diamantini 1. NE.: Marchisio (L), Stankovic. All. De Giorgi.

CALZEDONIA VERONA: Manavi 12, Solè 14, Boyer 19, Kaziyski 22, Alletti 9, Spirito 1, De Pandis (L), Marretta, Sharifi 1. NE.: Pinali, Giuliani (L), Birarelli, Magalini. All. Grbic.

ARBITRI: Goitre e Piana.

NOTE: spettatori 3030, incasso di 29499 euro. Durata set: 43’, 29’, 29’, 31’ totale 132’. Lube: bs. 23, v. 8, m. 9, e. 38. Calzedonia: bs. 11, v. 7, m. 11, e. 25.