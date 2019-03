MACERATA - Si è tenuta la 43esima edizione dell'appuntamento dedicato agli sportivi dell'associazione, protagonisti di un'esaltante stagione. Riconoscimenti anche alle campionesse Elisabetta e Eleonora Vandi

(foto di Fabio Falcioni)

Festa dell’atleta, pienone per la 43esima edizione dell’appuntamento targato Avis. La manifestazione ha rappresentato, come sempre, un appuntamento significativo nella vita dell’associazione ed ha avuto una bellissima cornice di pubblico, tra tesserati, famiglie, soci, ex atleti ed appassionati.

L’evento, tenutosi nella domus San Giuliano di Macerato, è stato aperto da Fabio Romagnoli, presidente della società, che ha ringraziato dirigenti e tecnici per la straordinaria stagione agonistica appena conclusa. E’ stato poi proiettato un breve filmato dei momenti salienti dell’anno scorso preparato da Paola Antinori e Stefano Gattari e subito dopo il testimone è passato a Maurizio Iesari, che ha condotto la cerimonia con Antonella Gentili, partner insostituibile, con una scaletta suggestiva e coinvolgente che ha saputo far rivivere e mettere in luce, magistralmente, le bellissime esperienze sportive realizzate dagli atleti bianco rossi, sottolineando il valore sportivo delle prestazioni e dei traguardi raggiunti. Alla presenza della professoressa Elisabetta Marcolini e Gianni Ornelli (rispettivamente presidente e vice presidente vicario della sezione comunale Avis di Macerata) che hanno portato il saluto dell’associazione stessa, sono intervenuti di Giuseppe Scorzoso, vice presidente vicario del Coni Marche, e di Giovanni Battista Torresi, vice presidente del Coni Marche. A rappresentare il Comune di Macerata, Alferio Canesin, assessore allo Sport. Per la Provincia è intervenuto il consigliere Paolo Renna.

I premiati per i risultati del 2018 sono stati:

Elisabetta Vandi

Finalista ai Campionati del Mondo junior a Tampere (FIN) 10-15 luglio 2018 e Azzurra ai Campionati Europei di Berlino 7-12 agosto 2018

Campionessa Italiana junior dei m. 400 indoor e outdoor -Ancona 4/02/2018 e Rieti 2/06/2018

Primatista Italiana m. 400 junior con 53”24.

Eleonora Vandi

Azzurra ai Campionati Europei di cross di Tilburg 9/12/2018

Primatista Marchigiana assoluta dei m. 800 2’03”50 e 1500 4’18”07- Pescara 8-9/9/2018

Giacomo Brani

Azzurro a Podebrady (CE) 2/4/2018

Azzurro ai Campionati del Mediterraneo under 23

Record sociale assoluto marcia km 10 in 41’42”17 Agropoli 1/06/2018

Giovanni Faloci

Campione italiano assoluto lancio del disco – Pescara 9/9/2018

Azzurro ai Campionati Europei di Berlino 7/08/2018

Martina Mazzola

Azzurra junior delle prove multiple a Aubagne (FRA) 28-29/07/2018

Ilaria Piottoli

Primatista Marchigiana assoluta dei m. 3000 siepi 11’14”71 Agropoli 2/06/2018

Micol Zazzarini

Samira Amadel

Letizia Lara Lantone

Elisabetta Vandi

Staffetta 4 x 400

2^ classificata ai Campionati Italiani junior con il Record Marchigiano junior 3’48”75 – Agropoli 3/06/2018

Nicola Cesca

Record sociale assoluto m. 110 ostacoli – Pescara 8/9/2018

Mamadou Barkinen Diallo

Migliore prestazione sociale allievi 3000 Siepi 10’37”21

Sulmona 23/06/2018

Anastasia Giulioni

Migliore prestazione sociale assoluta Marcia km 3 14’50”75

Palermo 25/05/2018

Chiara Marangoni

Record sociale Cadette lancio del disco m. 33.03 – Fabriano 25/8/2018

Ambra Compagnucci

Record Sociale Ragazze 60 metri ostacoli 9”72 – Recanati 03/06/2018

e peso kg. 2 m. 10,76 Rimini 21/09/2018

Elisa Marini

Record sociale ragazze Marcia 2 chilometri 10’46”12 – Ancona 20/10/2018

Matteo Vitali

Record Sociale Ragazzi m. 60 piani 7”78 – Rimini 21/09/2018

Greta Ricciardi

Record Sociale Ragazze Lancio del Vortex m. 46.02 – Ancona 20/10/2018.

Sono saliti poi sul palco i giovani del Centro di avviamento allo Sport della categoria ragazzi e ragazze, la vera forza dell’Atletica Avis Macerata, che hanno ricevuto un particolare ricordo per la loro ottima stagione agonistica, ed hanno chiuso i vari gruppi degli esordienti del centro Olimpia della professoressa Francesca Rampichini. Sono intervenuti nelle premiazioni anche Sandro Antognini, storico dirigente della Fidal maceratese, Romano De Angelis, ex consigliere nazionale, ed il presidente onorario della società, Arnaldo Porro. Un riconoscimento è stato dato alle splendide protagoniste della vittoria nella finale nazionale Argento di Bergamo del 23-24 giugno 2018 del campionato di società assoluto femminile, che ha aperto la porta per la finale nazionale Oro per questo 2019 e alle ragazze della finale nazionale Oro under 23 di Pavia del 22-23 settembre 2018. E’ stata consegnata la significativa stella d’oro per i 10 anni di attività agonistica a Alessia Conti, Francesco Ranzuglia e Nicola Cesca. A tutti i presenti è stato consegnato il nuovo Annuario 2018, realizzato da Massimo Mozzoni, uno straordinario documento di statistica contenente i risultati dello scorso anno, con numerose rubriche e tabelle con i primati, le classifiche, lo storico della società, arricchito da moltissime foto, ricordi preziosi di una importante stagione di atletica leggera. Va segnalato che nello scorso anno la società maceratese ha portato a gareggiare sui campi della regione ed in ambito nazionale 250 atleti di tutte le categorie federali, in oltre 160 manifestazioni ed ha portato all’esordio, nell’attività agonistica, il nuovo settore del nordic walking che si è messo in evidenza anche per la brillante capacità organizzativa di Simonetta Barucca e Marco Capponi.