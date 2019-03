NUOTO - Successo organizzativo (ben 412 atleti in gara provenienti da tutta Italia) e nella classifica finale per la società nella sesta edizione dell'evento riservato alla categoria Master, che si è svolto nella piscina comunale di contrada San Domenico

Un vero boom la 6° edizione del “Trofeo Master Città di Civitanova Marche” andata in scena nella piscina comunale di contrada San Domenico. Anzitutto organizzativo perché sono stati 412 i nuotatori di tutta Italia giunti per gareggiare, un numero elevatissimo e sinonimo di alto livello agonistico. E poi perché per la società organizzatrice, Il Grillo, la vittoria è stata totale. Questa volta infatti gli atleti Master allenati da Andrea Talevi e Mario Menghi sono stati i migliori di tutti, conquistando il primo posto finale davanti ad associazioni assai prestigiose.

Il buongiorno si è visto dal mattino, subito con l’ingresso in acqua della prima atleta, Laura Ginnobili, che ha nuotato uno strepitoso 200 stile. L’ha imitata Giulio Monina e buona anche la prestazione di Stefano Rogani. Nei 100 rana Chiara Cardinali e Matteo Emili hanno tenuto la squadra al top, mentre i 50 farfalla sono stati nuotati ottimamente da una tenace (aveva noie muscolari) Michela Ginnobili, da Fabrizio Renzi, Riccardo Cestola, Diego Micucci, Daniel Corallini, Stefano Nardi e Moreno Mariani. Nei 100 dorso eccelso Elia Pantanetti Sabatini, nessuno è stato in grado di nuotare come lui, la sua è la migliore prestazione assoluta, buona anche la performance di Nicola Palladino nella stessa distanza.

A metà mattinata, le gare sprint arrivano al clou con i 50 stile e qui sono da annoverare Giorgia Pacetti, Martina Mignani, Annalisa Ronzano, Pamela Tocchetto e Daniela Tomassetti. Tra i maschi c’è stato l’esordio di Lorenzo Belletti. Da menzionare anche Leonardo Micucci, Marco Cruciani, Giorgio Castagna, Michele Centioni, Savino de Martino, Alejandro Carlini ed Enrico Morichetti. Prima dell’interruzione di fine mattinata, ecco le staffette miste a fornire altre gioie e punti per la classifica: dominio con primi posti sia al maschile che al femminile. Nel pomeriggio il ritorno del capitano Gianluca Statti nei 400 stile e l’esordio su questa distanza di Riccardo Luciani. Nei 50 rana notevoli Valentina Scarponi e Claudio Turri. I 100 stile vedono spiccare Alessandro Calvani, mentre i 100 farfalla restano proprietà dell’infinito Andrea Talevi. Le staffette finali dei 50 stile sono preludio al trionfo: 3° posto con le ragazze e altro exploit degli uomini.