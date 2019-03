CAMERINO - L'ateneo ha anche "tagliato il nastro" per due corsi specialistici. Sono 150 gli iscritti per il 2019

Master in “Manager di dipartimenti farmaceutici” di Unicam, inaugurata nei giorni scorsi la 18esima edizione. “Taglio del nastro” anche per la quarta edizione del corso di perfezionamento di “Gestione manageriale del Dipartimento Farmaceutico” e per la terza edizione del corso di aggiornamento in “Market access: Aspetti generali ed applicazioni in oncologia”. Il master e i corsi sono organizzati dalla Scuola di Scienze del farmaco e dei prodotti della salute, diretta da Francesco Amenta. Grande successo di iscritti: 150 nel 2019. «La longevità di queste iniziative di formazione è dovuta alla capacità di far fronte alle necessarie e continue evoluzioni del bagaglio di competenze richieste al farmacista – spiega Unicam in una nota –. Questi corsi rispondono pienamente alle crescenti esigenze che emergono dal mondo della professione nelle strutture sanitarie».

Ottimizzare l’impiego delle risorse nella spesa farmaceutica nel Servizio sanitario nazionale richiede la formazione di personale con competenze e professionalità adeguate. I principi della Farmacia clinica, che pongono la terapia al centro dell’attenzione del farmacista, in aggiunta alle competenze farmacologiche di base relative alla conoscenza dei farmaci e dei loro meccanismi d’azione mettono l’accento sulla gestione del farmaco nel suo complesso, dall’approvvigionamento alla somministrazione, alla gestione del rischio e al monitoraggio. Quando il farmacista è chiamato ad assumere responsabilità dipartimentali, occorre quindi essere formati ad una gestione più ampia che caratterizza il manager. La necessità di un farmacista-manager scaturisce dalla complessità del ruolo che questo professionista è chiamato oggi a saper svolgere. I diversi corsi hanno preso il via all’interno di una sempre più consolidata collaborazione tra Università, società scientifiche (Sifo e Sif), istituzioni, Asur Marche, Azienda socio sanitaria territoriale di Bergamo, relatori, organizzatori e sponsor. Questa interazione tra i vari soggetti coinvolti fornisce i presupposti per un’offerta formativa efficace e di forte interesse a livello nazionale, considerando che i partecipanti provengono da tutte le regioni italiane.

Sono intervenuti il rettore Unicam Claudio Pettinari, il direttore generale Vincenzo Tedesco, Carlo Cifani, direttore del master e dei corsi, il sindaco Pasqualino Piunti di San Benedetto, che ospita i corsi, Maria Vittoria Micioni Di Bonaventura (coordinatrice del master e dei corsi), il coordinatore scientifico del master Isidoro Mazzoni (direttore del dipartimento farmaceutico ospedale di San Benedetto-Ascoli), il presidente della Società italiana di farmacologia Alessandro Mugelli ed il responsabile dell’assistenza farmaceutica dell’Agenzia regionale sanitaria delle Marche, Luigi Patregnani.