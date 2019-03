CALCIO GIOVANILE - Una delegazione del club gigliato ha visitato le strutture di allenamento e confermato il rapporto con il sodalizio del capoluogo, che è l'unico delle Marche ad essere affiliato alla società viola

Junior Macerata e Fiorentina ancora insieme, meglio e più di prima. La bella visita della delegazione del club gigliato ha appena suggellato e rinsaldato il legame tra le due realtà calcistiche, una affiliazione giunta al quarto anno e già esemplificata dalle gite al “Franchi” per gli incontri di serie A o dal Viola Camp in estate a Macerata.

La Fiorentina in questi mesi ha operato una selezione/ristrutturazione nei rapporti in tutta Italia e adesso la Junior è diventata l’unica società affiliata delle Marche. L’arrivo qui di figure assai importanti nel quadro dirigenziale non c’era mai stato e si è sviluppato come una sorta di “Viola Day”. Il responsabile organizzativo Paolo Gobba e il responsabile marketing Giulio Beccatini, accompagnati in prima fila dal responsabile del settore giovanile biancorosso Giammario Cappelletti, hanno visionato le strutture di allenamento. Il tour è cominciato dallo Stadio della Vittoria, è proseguito col nuovo impianto di Villa Potenza ed è terminato all’Helvia Recina, casa delle gare interne della Hr Maceratese, prima squadra della città che ha, come serbatoio, proprio il vivaio Junior.

Gobba e Mercatini sono rimasti colpiti dalla quantità di strutture a disposizione, dalla qualità dei servizi e si sono intrattenuti per seguire alcuni allenamenti dei baby (oltre 200 i tesserati). Adesso l’affiliazione cambierà e sarà più stretta, efficace e proficua. Spiega Giammario Cappelletti: «Eravamo già felici e orgogliosi, come Junior Macerata ed anche HR Maceratese, che la Fiorentina avesse deciso di puntare solo su di noi all’interno delle Marche. La visita e il fatto che siano rimasti così colpiti, definendo ad esempio il Campo dei Pini un’oasi, ha fatto il resto. Ora si farà sul serio, a breve manderemo i nostri ragazzi a Firenze per una gara di A (l’anno scorso andarono addirittura in 200) e prepareremo le basi per la prossima stagione quando l’affiliazione sarà totale anche mediante appuntamenti formativi e tecnici».