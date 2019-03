IL QUADRO degli interventi annunciati dal Comune in varie zone della città. Roberto Perna realizzerà un progetto che parteciperà al bando pubblico per la concessione di contributi destinati al Museo Civico Archeologico “Aristide Gentiloni Silverj”

Tolentino, lavori in corso. Chiuse temporaneamente le strade di via Santa Maria, via 1° Maggio, via del Popolo e via Sparaciari per eseguire la manutenzione delle opere provvisionali esistenti: per eseguire in sicurezza i lavori, sarà chiusa temporaneamente la circolazione viaria nelle vie interessate. Strada comunale Corta del Colle, revisionato il progetto per un importo complessivo di 162mila euro e approvato il progetto esecutivo aggiornato dei lavori. Manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di illuminazione del marciapiede antistante la chiesa Spirito Santo-Agenzia delle Entrate lungo Viale Brodolini, intervento da 12mila euro approvato dalla Giunta. Infine il Comune intende partecipare all’avviso pubblico per la concessione di “Contributi per interventi pluriennali di manutenzione ordinaria destinati ai musei” emesso dalla Regione, e il progetto riguarderà il Museo Civico Archeologico “Aristide Gentiloni Silverj”

-Chiusura Strade: Il comando di Polizia Locale ha emesso una ordinanza con la quale dalle 8 di domani alle 20 di venerdì, e comunque fino a fine lavori, in via Santa Maria,via 1° Maggio, via del Popolo e via Sparaciari, è disposto il divieto di transito per tutti i veicoli. La ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere all’apposizione, alla manutenzione ed al mantenimento in efficienza della segnaletica, nonché alle relative chiusure e deviazioni del traffico.

-Revisione del progetto: L’Anas ha comunicato al Comune di Tolentino che nell’ambito del 3° stralcio del programma è previsto che l’ente gestore provveda all’attuazione dei cinque interventi in premessa indicati per un totale di oltre un milione 200mila euro precisando che in qualità di ente attuatore il Comune ha facoltà di avvalersi degli strumenti di accelerazione dei procedimenti amministrativi ordinari. Tra i lavori programmati c’è anche quello relativo alla “Strada comunale Corta del Colle – Interventi di ricostruzione e messa in sicurezza opera idraulica”. L’Amministrazione comunale, visto che in sede di progettazione dell’opera è emersa la necessità di effettuare un intervento di maggiore entità rispetto a quello inizialmente comunicato, che comporta un aumento della spesa complessiva, ha fatto revisionare il progetto per un importo complessivo di 162mila euro, ha approvato il progetto esecutivo aggiornato dei lavori “SC Corta del Colle – Interventi di ricostruzione e messa in sicurezza opera idraulica” redatto dall’ingegner Nazareno Sagretti, dal geometra Gian Nicola Ferranti e dal geologo Roberta Porfiri e ha incaricato il Responsabile Unico del Procedimento a procedere con l’appalto e l’esecuzione dei lavori subordinatamente al ricevimento del provvedimento di coerenza del progetto medesimo aggiornato e al riconoscimento della relativa spesa dell’intervento.

– Avviso pubblico per la concessione di “Contributi per interventi pluriennali di manutenzione ordinaria destinati ai musei” annualità 2020, emesso dalla Regione Marche. Il Museo Civico Archeologico “Aristide Gentiloni Silverj” necessita di un intervento di valorizzazione che lo renda più adeguato alla sua funzione di conservazione, esposizione, accoglienza e erogazione di servizi con particolare riferimento alle persone con disabilità e ne migliori la fruibilità rivolta soprattutto ad un target di studenti delle Scuole Primaria e Secondaria inferiore. Per realizzare il progetto ha dato la propria disponibilità Roberto Perna, professore associato di “Archeologia classica” all’università di Macerata, già incaricato dalla Provincia di Macerata per la consulenza in materia di Beni Culturali, archeologici, storico-artistici ed architettonici e dal 2002 direttore generale dell’Associazione “Sistema Museale della Provincia di Macerata”. Pertanto l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno esprimere l’indirizzo per la presentazione di un progetto atto al perseguimento dell’obiettivo sopra indicato e che preveda azioni di: ripulitura e riordino delle collezioni in esposizione, rifacimento dei supporti alla visita (cartelloni, descrizioni, indicazioni) anche per non vedenti e ipovedenti, introduzione di elementi audiovisivi e multimediali che rendano la visita accattivante per i ragazzi.

-Marciapiede nei pressi della chiesa “Spirito Santo” e dell’Agenzia delle Entrate, lungo Viale Brodolini: durante le ore notturne ha una scarsa illuminazione a causa della larghezza dello stesso marciapiede e dalla distanza dai pali che illuminano la sede stradale. La zona in questione ha un passaggio di pedoni frequente anche durante le ore notturne e sono presenti degli ingressi carrabili, pertanto volendo salvaguardare la sicurezza dei pedoni, il Sindaco Pezzanesi e la Giunta, vista la proposta d’intervento concernente la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti ed il potenziamento mediante l’impianto aggiuntivo di corpi illuminanti ex-novo con un importo complessivo di 12 mila euro, hanno approvato l’intervento consistente in lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di illuminazione del marciapiede antistante la chiesa Spirito Santo – Agenzia delle Entrate lungo Viale Brodolini.