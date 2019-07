MACERATA - Riunione provinciale di Federcaccia: i presidenti comunali delle sezioni si sono incontrati in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e dell'elezione del direttivo

Come da tradizione si è svolta al ristorante “Da Lorè” a Caccamo di Serrapetrona, l’assemblea provinciale dei presidenti comunali delle sezioni Federcaccia della provincia di Macerata. Sono intervenuti il presidente regionale Federcaccia, Paolo Antognoni, il presidente provinciale di Ancona Ivo Amico, i componenti dell’Ufficio Caccia della Regione Marche Daniele Sparvoli e David Anastasi. Prima dell’inizio dei lavori si è osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Sergio Natalini e Casoni Gianrico prematuramente scomparsi. Dopo l’approvazione all’unanimità del bilancio consuntivo e preventivo, l’assemblea ha eletto il nuovo Direttivo Provinciale. «Il presidente provinciale Nazzareno Galassi nella sua relazione ha ringraziato tutti i presidenti comunali per il lavoro svolto su ogni comune, portando a conoscenza di tutti i cacciatori, tutte le iniziative di Federcaccia per far sì di poter esercitare l’attività venatoria nel pieno rispetto delle normative vigenti – si legge nel comunicato diffuso dall’associazione – Per avere dati certi, tantissimi cacciatori hanno collaborato alla raccolta di ali di beccaccia, beccaccino e tortora, permettendo ai tecnici dell’Ufficio Avifauna Migratoria di Federcaccia, di portare questi studi scientifici nelle varie commissioni competenti per elaborare il calendario venatorio nel pieno rispetto della normativa vigente Nazionale ed Europea. Un ringraziamento, non da ultimo, alla preziosa collaborazione delle Guardie Venatorie Volontarie di Federcaccia, punto di riferimento per tutti i cacciatori, per avere chiarimenti e delucidazioni, sulla normativa che regolamenta l’attività venatoria. Anche quest’anno la capillare e competente presenza sul territorio dei presidenti comunali e dei consiglieri provinciali di Federcaccia, nonostante un calo fisiologico dei cacciatori, ha portato ad un aumento del numero dei tesserati – si sottolinea nella nota – Il presidente regionale Paolo Antognoni ha illustrato a tutti i presidenti il lavoro svolto giornalmente dalla Federcaccia in difesa della caccia, del calendario venatorio attuale, delle deroghe, ringraziando in particolare la Federcaccia di Macerata per l impegno nella raccolta delle ali di tortora e beccaccia che ci permette di avere dati certi sul rapporto giovani-adulti delle due specie, al fine di legittimare un oculato prelievo. Daniele Sparvoli, direttore dell’osservatorio Faunistico Regionale, ha portato a conoscenza il lavoro che sta effettuando la Regione per la predisposizione del nuovo Piano Faunistico Regionale. Un apprezzato convivio ha concluso questa partecipata Assemblea Provinciale».