POLIZIA - Il commissario capo dopo due anni a Macerata andrà a comandare il dipartimento regionale della Polizia delle comunicazioni del Molise. Al suo posto il vice questore Lorenzo Commodo. L'avvicendamento il 15 aprile

Cambio alla guida della Squadra volanti di Macerata, il commissario capo Gabriele Di Giuseppe lascia la direzione per andare a dirigere il compartimento regionale della Polizia delle comunicazioni del Molise. Al suo posto arriva il vice questore Lorenzo Commodo. Di Giuseppe è stato alla guida della Squadra volanti di Macerata per un paio d’anni e la sua attività si è concentrata in particolare nel contrasto allo spaccio di droga. Una trentina gli arresti di persone sorprese a cedere droga solo al parco di Fontescodella di Macerata. Tra gli arresti anche quello di Innocent Oseghale (ora accusato dell’omicidio di Pamela Mastropietro), finito in manette nel 2017, appunto per spaccio di droga, e decine e decine le denunce della Squadra volanti. L’ultima operazione, Indomito, ha portato alla custodia cautelare di Jarra Sulayman, pusher che vendeva droga in particolare agli studenti.

Di Giuseppe ha sempre lavorato sulla strada, al fianco dei suoi uomini, e spesso proprio per questo modo di dedicarsi alle attività di contrasto e di prevenzione è stato vittima di aggressioni. Un lavoro che oltre al contrasto ha riguardato la sicurezza, sia con la costante presenza della polizia nella aree più soggette a episodi di spaccio di droga, come il parco di Fontescodella, sia con lo studio di un sistema di videosorveglianza integrato per la lettura targhe. Tangibili e determinanti anche i controlli effettuati verso tutti quegli esercizi pubblici che si prestavano alle attività di spaccio: bar King (poi chiuso dalla polizia) e a Forte Macallè, che portarono al sequestro di ingente quantitativo di droga. Un funzionario pronto a scendere in campo su ogni questione che ha interessato la sicurezza della collettività e che dal 15 aprile dirigerà il compartimento regionale della Polizia delle comunicazione che ha sede a Campobasso. Si tratta di una squadra impegnata al contrasto dei cyber crimini, reati che vengono compiuti attraverso la rete come lo stalking o le estorsioni, ma anche la pedopornografia e il bullismo. A prendere il posto del commissario capo Di Giuseppe sarà Lorenzo Commodo che attualmente è in servizio al commissariato Centro di Torino come vice dirigente. In precedenza ha lavorato a Brescia come vice dirigente della Squadra mobile e anche lui ha molta esperienza nel contrasto allo spaccio di droga.