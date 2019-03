CIVITANOVA - Tutte le informazioni utili per accedere ai fondi della Regione

C’è tempo fino al 10 maggio per le famiglie che possono accedere ai contributi previsti dalla Regione Marche a sostegno delle famiglie che hanno un componente affetto da disturbi dello spettro autistico. Sono ammesse a contributo le spese sostenute nel periodo dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2019 dalle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico per interventi educativi-riabilitativi effettuati da operatori specializzati presso l’Area Vasta o in centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici e privati, strutture di neuropsichiatria infantile delle aziende sanitarie, dipartimenti di salute mentale dell’Asur, centro regionale autismo per l’età evolutiva, centro regionale autismo per l’età adulta. La persona con diagnosi riconducibile ai disturbi dello spettro autistico deve essere in possesso di una certificazione effettuata dall’Umee o Umea. Le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune o inviate via pec all’indirizzo: comune.civitanovamarche@pec.it entro il 10 maggio.