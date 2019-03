MUSICA - L'azienda Sassofoni Borgani ha organizzato un corso di alta formazione che promuove un innovativo metodo didattico

“Suono subito”: è il sogno di ogni appassionato di musica, prendere in mano uno strumento e come per magia cominciare a produrre suoni piacevoli e melodie. E’ quello che si propone di fare il corso di formazione per docenti impegnati nell’avvio musicale dei più piccoli, a scuola o in junior band. Organizzato da Borgani, azienda artigianale di sassofoni di Macerata, in collaborazione con l’Anbima Marche e l’Associazione Musicale Accentum di Macerata, sta per giungere al termine dopo quattro mesi di incontri che si sono svolti nel capoluogo. Si tratta di un corso di Alta Formazione interdisciplinare unico nel suo genere in Italia e con docenti di primo piano nel panorama nazionale.

«La didattica strumentale negli ultimi 30 anni ha subito forti cambiamenti – spiegano gli organizzatori – grazie anche alla divulgazione di metodologie e tecniche che permettono di sviluppare una didattica incentrata sul bambino e sul suo sviluppo cognitivo e motorio, favorendo quindi un percorso graduale che rispetti le fasi di crescita dei bambini mantenendo alta la motivazione e il piacere di fare musica. Le scuole di musica devono far si che l’utenza che vuol apprendere sin da piccolissimi uno strumento a fiato o le percussioni possano essere accolti ed accompagnati in un percorso formativo valido e gratificante. Per assolvere a questo impegno occorre una formazione specifica che affronti le problematiche legate alla pratica strumentale, allo studio della teoria musicale e porti alla musica d’insieme avendo strumenti utili per agire in maniera consapevole e non solo in maniera istintiva o per imitazione del percorso didattico “subito”».

Il corso di formazione prevede 3 moduli: Approccio alla teoria musicale con Laura Fermanelli (insegnante di musica, direttore della Junior Band della sua città e responsabile delle attività didattiche dell’associazione bandistica di cui è vice presidente Tolentino), Approccio alla pratica strumentale con Luca Anghinoni (insegnante di musica e di sostegno, direttore della banda della sua città Bordighera)- Approccio alla musica d’insieme con Michele Mangani (insegnante del Conservatorio Statale G. Rossini di Pesaro, direttore e compositore per banda e coordinatore del laboratorio strumentale rivolto ai bambini della primaria denominato “Settesuoni”).