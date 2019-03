PRESENTATO il bilancio dell'attività 2018 dal delegato Giuseppe Illuminati e dal presidente regionale Fabio Luna. Tra i progetti attivati il "Gioco sport" e l'Educamp per bambini e ragazzini dai 5 ai 14 anni

È di certo la promozione sportiva tra i minori il fiore all’occhiello dell’impegno del Coni Point di Macerata. Tra i pochi soggetti in Italia rimasti a svolgere progetti di avvicinamento all’attività motoria tra i piccolissimi, nella scuola dell’Infanzia, con l’iniziativa “Gioco sport”, rivolta ai bambini di 5 anni. La delegazione di Macerata è stata poi pioniera per il progetto “Educamp”, il centro estivo sportivo dove i ragazzi dai 5 ai 14 anni possono cimentarsi in una serie di discipline ed imparare a vivere in modo sano. Il solo Camp residenziale delle Marche. E poi il nuovissimo progetto “Sport un diritto per tutti”, inaugurato proprio nel 2018, che ha visto gli impianti sportivi dell’Istituto comprensivo “Giacomo Leopardi” di Sarnano aperti anche d’estate per consentire a bambini e ragazzi di praticare sport e stare insieme ai coetanei anche durante la bella stagione. È quanto emerso dal bilancio sull’attività del 2018 presentato nella sede del Coni Point di Macerata, alla presenza del presidente del Coni Marche Fabio Luna, e del delegato provinciale, Giuseppe Illuminati. «Tutto quello che facciamo è possibile grazie ad una stretta collaborazione con i Comuni della provincia – ha evidenziato il delegato Illuminati – Un rapporto straordinario che vede gli enti territoriali pronti a rispondere sempre alle iniziative e proposte che avanziamo. Questo consente di offrire un servizio importante alle nostre comunità, soprattutto ai bambini ed alle loro famiglie. Sappiamo quanto l’attività motoria sia importante per il corretto sviluppo psico-fisico dei ragazzi, ma anche per la loro integrazione sociale. Perciò su questo abbiamo fatto e stiamo facendo un importante lavoro affinché si diffonda e si radichi questa cultura sportiva». Buoni i risultati anche per quanto riguarda gli sport di alto livello, in particolare la pallavolo, con la punta di diamante della Lube, ma anche con le bocce. Un 2018 ricco non solo di iniziative, ma anche di finanziamenti per quanto riguarda la riqualificazione degli impianti sportivi, grazie al bando “Sport e periferie” ed ai bandi regionali. Sono in tutto 23 i progetti che sono stati finanziati tra il primo bando (edizione 2016 e 2017) ed i secondi, per un contributo a fondo perduto di circa 4,6 milioni. Stretta la collaborazione anche tra Coni Point e Coni regionale, come sottolinea, Fabio Luna. «La risposta della delegazione di Macerata nell’attuare i progetti promossi tanto dal livello nazionale del Coni quanto da quello regionale è sempre immediata – ha aggiunto – È così che negli anni il Coni Point è diventato all’avanguardia per alcune iniziative». Il presidente ha poi sottolineato l’importanza degli investimenti sull’impiantistica sportiva, specie in un territorio come quello maceratese martoriato dai terremoti del 2016. «Il nostro patrimonio impiantistico – ha ripreso Luna – è ricco. Abbiamo poco meno di 3mila strutture. In regione non c’è uno sport che non possa essere praticato in una struttura adeguata. Tre anni fa abbiamo fatto il censimento, ma attualmente è in fase di aggiornamento perché il terremoto del 2016 ha lesionato molte strutture tre anni fa. Ad aprile 2019 saranno pronti i nuovi dati. Sottolineo che nell’ultimo biennio si è tornati ad investire molto sull’impiantistica, grazie a bandi ad hoc ed ai finanziamenti della Regione Marche. Grazie al fondo “Sport e periferie”, agli investimenti della Regione e degli altri enti locali, possiamo dire che attualmente sono in corso progetti su 150 strutture sportive per un investimento complessivo generato di oltre 36 milioni».