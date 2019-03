MACERATA - Il rettore Francesco Adornato ha parlato della visione dell'università per i prossimi quattro anni (2019-2022). Parole chiave: ricerca, didattica e servizi, apertura internazionale e collegamento con il territorio, organizzazione e governance. Tra gli obiettivi migliorare "ICare"

Ricerca, didattica e servizi, apertura internazionale e collegamento con il territorio, organizzazione e governance. Queste le parole chiave del piano strategico dell’Università di Macerata per i prossimi quattro anni (2019-2022) che è stato illustrato dal rettore Francesco Adornato. «L’approvazione del nuovo Piano strategico – ha detto il rettore – cade nell’anno 2019 che, anagrammate le cifre, ci riporta alla data di fondazione dell’Università di Macerata: 1290, la fondazione, 2019, il futuro. Siamo nel solco della tradizione ed è nostra intenzione “scompaginare”, aprire strade non ancora percorse. Le scienze umanistiche stanno conoscendo una nuova primavera, sono oggetto di ri-scoperta e valorizzazione.

Nuove declinazioni de l’Umanesimo che innova definiscono le categorie di riferimento del nostro lavoro: eccellenza, qualità, inclusione, internazionalizzazione, sostenibilità, responsabilità sociale, comunità. Dobbiamo assumere ulteriore responsabilità per costruire come comunità accademica il nostro stesso destino, individuale e collettivo, ponendoci al servizio del territorio e dell’intero Paese». Il rettore ha parlato del piano strategico oggi prima del concerto firmato dal Conservatorio di Fermo con i fratelli Carlo e Cesare Sampaolesi alla fisarmonica e alla chitarra accompagnati da Lorenzo Marchesini al piano. Presente anche il presidente del consiglio degli studenti, Valerio De Luce, a dimostrazione che la centralità dello studente è il cardine principale dell’attività di ateneo. De Luce ha ribadito l’impegno della componente studentesca nella vita universitaria. Gli altri obiettivi di Unimc sono il potenziamento della dimensione internazionale e la valorizzazione dell’univesità come ateneo specializzato. Per quanto riguarda la ricerca, opportunità importanti di scambio e collaborazione emergono dal coordinamento tra le quattro università delle Marche, dalla costruzione di reti con altre università italiane e dal coinvolgimento in progetti regionali, europei o internazionali. Sul piano della didattica e dei servizi agli studenti, si punta alla valorizzazione di metodologie didattiche innovative, al ricorso più ampio e strutturato agli stage, alla formazione linguistica e all’apertura internazionale degli studenti, allo sviluppo delle competenze digitali, alla predisposizione di azioni a favore di studenti fuori sede, lavoratori, fuoricorso. Altro obiettivo è potenziare il sistema di presa in carico dello studente “ICare”, rafforzando, in particolare, i progetti di inclusione e i servizi a supporto degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. E ancora apertura internazionale e radicamento nel territorio, che convivono in un circuito virtuoso che consente all’ateneo di allargare i suoi orizzonti garantendo importanti ritorni a livello locale.