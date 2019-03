PROMOZIONE - Il sorteggio ha decretato il campo dove si disputerà l'ultimo atto della Coppa Italia. Fischio d'inizio il 14 aprile alle 16

Finale Coppa Italia, si giocherà a Macerata. Oggi pomeriggio al Comitato regionale Marche si è svolta la riunione per stabilire data, luogo e ora della finale di Promozione che si disputerà tra la Maceratese e l’Us Anconitana. A causa delle indisponibilità di campi neutri e di date, si è deciso per un sorteggio tra lo stadio Del Conero e lo stadio Helvia Recina di Macerata. La Dea bendata ha strizzato l’occhio ai maceratesi che giocheranno quindi in casa la finalissima che si disputerà domenica 14 aprile alle 16. Biglietto unico a 10 euro, sia in tribuna che in gradinata, per locali e ospiti. E in caso di pareggio si andrà direttamente ai calci di rigore.