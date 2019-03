In 600 alla CorriCorridonia,

trionfano Campetti e Cavarischia

CORSA - I risultati della 31esima edizione della manifestazione, Memorial “Gianni Salciccia” e “Adriano Diamanti”, valida per il 41esimo Criterium Marchigiano e per il Gran Prix Strada Fidal 2019, organizzata dalla Sacen in collaborazione la Fidal Marche, l’Usacli e l’Avis

Un successo la 31esima edizione della CorriCorridonia Memorial “Gianni Salciccia” e “Adriano Diamanti”, gara valida per il 41esimo Criterium Marchigiano e per il Gran Prix Strada Fidal 2019 organizzata dalla Sacen Corridonia in collaborazione la Fidal Marche, l’Usacli e l’Avis Corridonia. E’ stata una bella giornata di sport che ha visto al via 600 podisti. Due le gare in programma: la 13,9 km competitiva e la passeggiata di 4,5 km. Il presidente Giovanni Beccerica ringrazia per la collaborazione l’amministrazione comunale, i vigili urbani, la Croce verde, la Protezione civile di Corridonia e Mogliano, i soci, gli sponsor, i volontari, il Sigma e la dottoressa Monica Vita. I vincitori sono stati premiati dal sindaco Paolo Cartechini, dagli assessori Francesco Andreozzi e Monica Sagetti e dal presidente dell’Avis Giovanni Fortuna. I classificati alla 13,9 km sono stati 213. Sul podio maschile al primo posto Marco Campetti (Atl. Recanati), al secondo Alessandro Carloni (Atl. Recanati) e al terzo Christian Conti (Grottini Team). In campo femminile vince Caterina Cavarischia (Bike Team Monti Azzurri), davanti a Giuseppina Piccaluga (Atletica Ama Civitanova) e Laura Campelli (G.S. Giannino Pieralisi). I vincitori nelle categorie maschili: Jacopo Latini (JM, G.S. Giannino Pieralisi); Matteo Mogetta (SM, Avis Sarnano); Gianni Giansanti (SM35, Avis Mob. Lattanzi); Stefano Marsili (SM40, Porto San Giorgio Runner); Rachid Hallabou (SM45, Acli Macerata); Mauro Perlini (SM50, Polispostiva Servigliano); Ermes Marilungo (SM55, Porto San Giorgio Runner); Mauro Mengarelli (SM60+, Atletica Falconara). Le vincitrici nelle categorie femminili: Giulia Vitali (SF, Upr Montemarciano); Yelena Buglioni (SF35, Acli Macerata); Michela Boniello (SF40, Polisportiva Servigliano); Tiziana Vecchioni (SF45, Avis Mob. Lattanzi); Francesca Guerra (SF50, Pod. Cadette D’Ete); Cinzia Spataro (SF55+, Avis Mob. Lattanzi). I gruppi podistici sono stati 25, questi i primi tre classificati: 1) Nuova Atletica Sangiustese (46 iscritti); 2) Avis Mob. Lattanzi (42 iscritti); 3) Gruppo Podistico Avis Montelupone (40 iscritti).

