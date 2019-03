AMBIENTE - L'assessore Angelo Sciapichetti domani parteciperà allo sciopero proclamato a livello mondiale "Global strike for future". «Marche ambasciatrici del patto dei sindaci per il clima. Tanti gli interventi messi in piedi per ridurre le emissioni»

Lotta ai cambiamenti climatici, manifestazione domani a Macerata con Global strike for future (leggi l’articolo). Presente anche l’assessore regionale all’Ambiente, Angelo Sciapichetti. «La lotta ai cambiamenti climatici si gioca e si vince a livello locale – ha sottolineato Sciapichetti –. Istituzioni e cittadini sono i protagonisti di questa battaglia per il nostro futuro. La Regione condivide, idealmente e concretamente, le ragioni dello sciopero proclamato in tutto il mondo, sulla scia dell’impegno stimolato dalla giovane Greta Thunderg (attivista svedese di 16 anni che si batte per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico, ndr). “Global strike for future” è un evento che deve coinvolgerci tutti, che deve stimolare, sul territorio, una riflessione, non più rinviabile, sul futuro del nostro pianeta e sugli interventi concreti da attivare». Tra le azioni concrete avviate sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici, Sciapichetti ricorda che «le Marche, attraverso l’assessore regionale Manuela Bora, rivestono il ruolo di Ambasciatrice del Patto dei sindaci per il clima e l’energia che raggruppa istituzioni europee per rendere l’Unione la prima economia a impatto climatico zero entro il 2050.

Nella nostra regione sono già una novantina i Comuni aderenti e una settantina (pari a oltre 800mila abitanti) quelli convolti nei diversi progetti europei sulla sostenibilità energetica. Non stiamo aspettando il 2050 per promuovere interventi sostenibili, ma siamo stati la prima Regione italiana ad approvare una risoluzione sull’economia circolare ed emanare una legge regionale (Industria 4.0) per incentivare un sistema produttivo che sappia rigenerarsi. Siamo inoltre capofila nella realizzazione della Ciclovia Adriatica, infrastruttura strategia nazionale per la mobilità dolce e stiamo investendo 46,3 milioni di euro per sviluppare una rete ciclabile regionale di 432 chilometri». Altri interventi diretti alla riduzione delle emissioni di Co2 sono incentivare il trasporto pubblico «dopo la sanità, lo stanziamento più importante del bilancio regionale è quello relativo al trasporto pubblico, con agevolazioni e nuovi mezzi più performanti e meno inquinanti – continua Sciapichetti –. Stiamo trasferendo ai Comuni delle risorse per impiantare delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. Con Rfi stiamo promuovendo l’elettrificazione di alcune linee ferroviarie su cui transitano ancora solo treni diesel. Abbiamo introdotto una rete capillare di monitoraggio dell’aria per essere pronti a ricorrere a restrizioni in caso di sforamenti».

Altre iniziative riguardano bandi per l’efficientamento energetico, «abbiamo aderito alla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, che prevede particolari prescrizioni per tutti i settori di intervento regionali – continua l’assessore -. Abbiamo deliberato l’istituzione della Rete ecologica delle Marche (Rem) che fornisce indirizzi precisi ai Comuni sul rispetto dell’ambiente. Stiamo promuovendo, primi in Italia, forme di manutenzione forestale per favorire un maggiore assorbimento di anidride carbonica. Sosteniamo le attività dei Parchi e delle Riserve naturali, luoghi di bellezza ma anche polmoni naturali». Sciapichetti conclude ribadendo l’adesione allo sciopero: «Come i promotori, siamo convinti che resti poco tempo per garantirci un futuro all’insegna della democrazia climatica. Per questo la Regione non è certamente rassegnata a rimanere con le mani in tasca».