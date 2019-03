GIGANTI - Ben 118 gli equipaggi che hanno partecipato al raduno automobilistico non agonistico patrocinato dal Comune e iscritto al calendario nazionale della federazione Italiana

Ben 114 equipaggi al via e una giornata riuscitissima sotto tutti i punti di vista, in particolare quello organizzativo. Il club 1^a Ridotta Fuoristrada ha salutato tra gli applausi la quarta edizione del San Severino Adventure, raduno automobilistico non agonistico patrocinato dal Comune e iscritto al calendario nazionale della Fif, la Federazione Italiana Fuoristrada.

L’evento ha interessato le campagne e le zone di altura settempedane con un percorso che dal piazzale del Commercio, nel rione Settempeda, ha ben presto lasciato l’asfalto per inerpicarsi su diversi sterrati di difficoltà programmata con passaggi molto tecnici e impegnativi in terreni realmente impraticabili con mezzi normali. Solo i piloti più esperti sono riusciti a non accumulare penalità. Tutto si è svolto comunque sotto la supervisione degli iscritti al club 1^a Ridotta che hanno garantito assistenza, presenti pure diversi mezzi di soccorso, durante l’intero percorso che si è concluso poi con l’arrivo in località Berta.

Gli equipaggi sono giunti non solo dalle Marche ma anche dall’Emilia Romagna, dall’Abruzzo, dal Lazio e dall’Umbria. Praticamente gli appassionati del 4×4 estremo di tutto il centro Italia si sono dati appuntamento a San Severino per una giornata che ha visto sulla linea dello start, ad inaugurare la manifestazione, anche il sindaco Rosa Piermattei. Il raduno ha permesso, vista la finalità turistica, anche di presentare le bellezze del territorio con le sue tantissime strade sterrate percorribili in qualsiasi stagione. Al termine del raduno una ricca lotteria ha visto assegnare vari premi a molti dei partecipanti.

(foto di Kristian Lancioni)