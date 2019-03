TREIA - Il noto cuoco e i campioni biancorossi parteciperanno all'evento, promosso dall'azienda cuciniera e da Beko, che celebra l'iniziativa in favore della scuola: sono stati raccolti fondi per donare all’istituto scolastico, duramente colpito dal sisma, un nuovo laboratorio di tecnologia robotica

Gruppo Lube, azienda leader di mercato del settore cucina e complementi d’arredo e Beko, sponsor di maglia della Lube Volley e marchio leader di elettrodomestici, uniscono le proprie forze a favore delle vittime del terremoto che ha colpito le Marche nel 2016, raccogliendo i fondi per donare all’Istituto Scolastico Paladini di Treia, duramente colpito dal sisma, un nuovo laboratorio di tecnologia robotica. Una collaborazione importante quella fra Gruppo Lube e Beko, non solo un aiuto concreto per i giovani di Treia, ma un messaggio di speranza: un laboratorio di tecnologia robotica rappresentare infatti la voglia di guardare al futuro e non rimanere indietro, ponendo al centro della rinascita proprio l’avanzamento tecnologico. Per celebrare la donazione, il Gruppo Lube ospiterà il prossimo 14 marzo a Treia, negli spazi dello showroom aziendale, gli studenti della scuola media del paese protagonisti di una mattinata di scuola diversa; una lezione ai fornelli insieme ai giocatori della Lube Volley, capitanati da Chef Alessandro Borghese, testimonial Beko e maestro d’eccezione per un giorno. Presenti all’evento Bruno Rezende, Osmany Juantorena, Tsvetan Sokolov e Robertlandy Simon. «Sono entusiasta di accompagnare Beko e Lube in questa importante iniziativa di solidarietà – ha commentato Chef Borghese – La rinascita è possibile solo se ciascuno di noi riesce a fare la propria parte, per questo sono felice di dare il mio contributo regalando ai giovani ragazzi della scuola media di Treia una momento di distrazione all’insegna della cucina e del divertimento».