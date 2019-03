Feba beffata in Toscana

BASKET A2 - Le civitanovesi battute 70 a 69 da San Giovanni Valdarno

La Feba Civitanova esce sconfitta in maniera beffarda da San Giovanni Valdarno. Le “momò” vengono battute dalle padrone di casa per 70-69 dopo una buona prestazione, con quattro giocatrici in doppia cifra Perini, De Pasquale, Bocola e Orsili, che non è bastata per avere la meglio di Rosset e socie. In particolare, a condannare le biancoblu negli ultimi scampoli di gara, i due tiri dalla lunetta di Orsini che hanno fissato il risultato sul 70-69 finale. La Feba si presenta in toscana con Ortolani infortunata e pertanto in panchina per onor di firma. Primo quarto subito arrembante per le ragazze di coach Scalabroni che piazzano un break di 0-9 dopo quattro minuti di gioco, 3-9, con Perini ed Orsili. Le padrone di casa ricuciono lo strappo con Gonzalez e tornano avanti, 15-13 a 3’36” da giocare. La tripla quasi allo scadere di Rosset regala la prima frazione alle toscane, 20-15. Nel secondo quarto le biancoblu rincorrono e con Orsili tornano avanti, 29-30 a 6’07” dal giocare: la gara si mantiene equilibrata ma nel finale break di 0-5 delle ragazze di coach Scalabroni, 38-42, che vanno al riposo lungo sul 40-42. Alla ripresa delle ostilità continua il botta e risposta tra le due compagini ma le “momò” trovano un nuovo allungo, 46-52 a 3’21” dal termine, collezionato da Bocola e Perini. Il capitano Perini mette il canestro del 48-54 con cui si chiude il terzo quarto. Nell’ultimo periodo la Feba tocca il +9, 52-61, ma con un break di 10-0 le locali rientrano in partita prima del palpitante finale: a 23” dal termine Orsini fa 1/2 dalla lunetta, 68-66, risponde Orsili con la tripla del 68-69 a 12” dalla conclusione ma Orsini subisce fallo allo scadere, va in lunetta e fa 2/2 con cui chiude i giochi. «Peccato veramente per l’epilogo finale – commenta coach Nicola Scalabroni – Siamo state brave e, a mio avviso, a 12” dal termine chi meritava la vittoria tra le due formazioni eravamo noi. Abbiamo giocato un’ottima partita contro una squadra di livello importante: nei primi due quarti abbiamo concesso un pò troppo in difesa, perchè concedere 40 punti a San Giovanni Valdarno sono troppi, poi negli ultimi due quarti abbiamo aumentato l’intesità difensiva mentre in attacco siamo andate bene in generale. Nel finale siamo state ingenue e abbiamo concesso i due liberi della vittoria alle nostre avversarie. Sicuramente torniamo a casa con una buona prestazione in cui tutte le ragazze sono state brave, considerando anche l’assenza di Ortolani, però dobbiamo imparare a difendere forte sempre, come abbiamo fatto negli ultimi due quarti, ed a gestire meglio i finali punto a punto, perchè non è la prima volta che perdiamo partite così. Dispiace un pò anche per i 28 tiri liberi fischiati alle locali contro i soli 10 nostri, – conclude l’allenatore biancoblu – comunque un plauso alle ragazze per la prestazione contro una squadra di caratura superiore».

Il tabellino:

RR RETAIL GALLI S. GIOVANNI VALDARNO – FEBA CIVITANOVA MARCHE 70-69

SAN GIOVANNI VALDARNO: Di Costanzo 10, Gonzalez 17, Giordano, Rosset 22, Gombac 10, Orsini 11, Argirò ne, Valensin, Missanelli, Viticchi ne All. Orlando

FEBA CIVITANOVA MARCHE: Orsili 10, Bocola 12, Maroglio, De Pasquale 21, Perini 22, Trobbiani 2, Giuseppone 2, Ortolani ne, Paoletti, Pelliccetti ne, D’Amico ne All. Scalabroni

Parziali: 20-15; 20-27; 8-12; 22-15

Arbitri: Emmylou Mura e Emanuela Tommasi