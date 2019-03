ANCONA - Si è tenuto l'incontro chiesto da centinaia di lavoratori e studenti spaventati dalle presunte modifiche alla viabilità sulla rete ferroviaria adriatica. Rassicurazioni da parte dell'assessore regionale: i cambiamenti non saranno attuati a breve e le fermate verranno comunque garantite

Ipotesi soppressione dei Frecciabianca su alcune tratte della linea adriatica, il Comitato dei Pendolari Marche incontra l’assessore Angelo Sciapichetti. E riceve rassicurazioni in merito alla paventata modifica delle circolazione ferroviaria che metterebbe in difficoltà i centinaia di pendolari che ogni giorno si spostano dalle Marche verso altre regioni per esigenze lavorative e di studio. L’incontro è avvenuto in Regione mercoledì tra Sciapichetti, Anna Ripa, in qualità di referente del Servizio tutela, gestione e assetto del territorio e tre delegati del Comitato. Questi ultimi hanno sollevato diversi quesiti, tra cui la necessità di conoscere quali saranno le nuove categorie di treni che andranno a sostituire i Frecciabianca sulla linea adriatica (Frecciarossa, Frecciargento o Intercity), in particolare nelle fasce orarie protette per i pendolari (6-8 e 16-19); la rilevanza dei tempi di percorrenza di eventuali nuovi Intercity; la necessità di conoscere quali titoli di viaggio saranno utilizzabili sui nuovi treni che saranno adottati in sostituzione dei Frecciabianca e sulle tariffe in ogni caso previste per gli abbonati pendolari, con specifico riferimento alla possibilitá di utilizzare la Carta Tutto Treno Marche, in scadenza nei prossimi mesi; la necessitá, in ogni caso, che i nuovi treni mantengano le fermate già previste dagli attuali Frecciabianca, in particolari nelle fasce orarie protette per i pendolari.

La Regione avrebbe chiarito che tali cambiamenti legati alla viabilità non avverranno a breve e che Trenitalia ha garantito che le fermate dei nuovi treni che sostituiranno i Frecciabianca e che verranno utilizzati dai pendolari saranno le medesime dei treni Frecciabianca attuali, ivi comprese le stazioni di San Benedetto e Civitanova Marche. La Regione avrebbe inoltre già avviato un confronto con Trenitalia per consentire l’utilizzo della Carta Tutto Treno Marche anche sui treni che sostituiranno i Frecciabianca e che la tessera sarà valida anche per i Frecciarossa.