PROMOZIONE - L'attaccante carica la Maceratese in vista del match contro la terzultima in classifica, in programma domenica alle 15 a Capodarco. «Preferisco guardare in alto invece che indietro, il nostro obiettivo è riuscire a rosicchiare punti alla capolista. E’ vero che mancano sempre meno partite alla fine e proprio per questo conquistare i tre punti diventa sempre più importante»

di Mauro Giustozzi

Altro testacoda per l’Hr Maceratese impegnata domenica alle 15 al comunale di Capodarco contro la pericolante Futura ’96, terzultima in classifica. E’ la terza partita in una settimana in trasferta: dopo il pareggio di Centobuchi che ha frenato la rincorsa al primo posto è arrivata l’indolore sconfitta sul campo dell’Atletico Piceno che è valsa però la qualificazione alla finalissima di Coppa Marche. Ora da questo confronto con la Futura’96 ci si attende un successo che consenta ai biancorossi, se non di accorciare il distacco dalle battistrada, almeno di puntellare la quinta posizione in classifica, l’ultima utile per disputare i playoff. «Io preferisco guardare in alto invece che indietro –afferma l’attaccante Carlo Mongiello alla vigilia – nel senso che il nostro obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile. Riuscire a rosicchiare punti alla capolista, perché vogliamo guardare al primo posto e non ai playoff. E’ vero che mancano sempre meno partite alla fine e proprio per questo conquistare i 3 punti diventa sempre più importante. Contro la Futura ’96 mi attendo un’altra battaglia perché i punti servono tanto sia a noi che a loro. Gara difficile su un campo che non conosco non avendoci mai giocato e quindi non so che tipo di ambiente ci aspetta. Sarà una partita da non sottovalutare e nella quale è richiesto il massimo impegno come peraltro avviene ogni domenica».

Per la Rata questa sfida arriva al termine di una settimana intensa con più partite giocate che allenamenti effettuati. «Io credo che l’allenamento migliore sia la partita, -prosegue l’attaccante biancorosso- per cui non temo il fatto che in questa settimana sarà la terza gara che disputeremo quella di domenica. Veniamo da un risultato che ci ha dato morale: la partita di coppa, anche se persa, però ci ha aperto le porte ad una finalissima regionale contro l’Anconitana che crea entusiasmo nel gruppo. Poi ribadisco il concetto che ho espresso in altre occasioni. Ogni partita che giochiamo è per noi oramai una finale. Dobbiamo affrontarle sempre come se fosse l’ultima partita del campionato». E’ un HR Maceratese che finora ha però sempre fallito l’occasione per effettuare un salto di qualità nel suo cammino in questo girone B di Promozione. «Secondo me è dovuto a due fattori: il primo è che quest’anno la squadra non è mai stata al completo -ribadisce Mongiello- nel senso che alla fine della settimana registriamo sempre problemi di organico. Questo comporta il fatto di dover cambiare sempre assetto. In questa HR Maceratese tutti sono indispensabili e non aver mai potuto schierare per qualche partita di seguito la stessa formazione alla fine ha inciso parecchio. Poi quando hai questi problemi, quando i risultati non sempre sono all’altezza delle aspettative arrivi alla domenica successiva che sei sempre con la pressione addosso di dover fare quel qualcosa in più. E’ mancata la tranquillità mentale per fare il salto di qualità. Ma in un modo o nell’altro noi vogliamo assolutamente l’anno prossimo disputare l’Eccellenza».

Tra le pecche imputate alla formazione di Moriconi c’è l’incapacità di chiudere le partite una volta sbloccato il risultato. «Non si tratta di problemi strutturali della squadra ma anche qui di una questione mentale. –spiega l’attaccante- Quando in vantaggio la squadra magari si culla troppo su questa cosa ed invece sappiamo bene che le partite durano 95 anche 100 minuti talvolta e quindi non puoi mai mollare. Questo ci ha portato spesso a non chiudere le partite e soffrire fino alla fine. Contro il Chiesanuova siamo riusciti a giocare, segnare più reti e gestire con tranquillità quella partita. Cosa che non è avvenuta altre volte: se avessimo sempre giocato su quei livelli, con la tranquillità mentale espressa in quella partita, sarebbe stato un campionato diverso per l’HR Maceratese». La Futura ’96, che all’andata impose lo 0-0 all’Helvia Recina nel suo cammino casalingo non è certamente irresistibile: appena 2 le vittorie conquistate, 4 le sconfitte e soprattutto 6 i pareggi inanellati. Occupa la quattordicesima posizione in classifica e soprattutto vanta il secondo peggior attacco del girone con soli 17 gol realizzati. Peggio ha fatto solo la Sangiorgese a quota 12. Per quanto riguarda la formazione da schierare, mister Moriconi dovrebbe recuperare il difensore centrale Arcolai da lungo tempo assente e rilanciare Ridolfi tenuto a riposo nell’infrasettimanale di coppa. Buone notizie dall’infermeria anche per l’altro difensore Falco che dovrebbe tornare disponibile in vista della sfida casalinga del 17 marzo contro l’Atletico Ascoli. Questa la probabile formazione che scenderà in campo contro la Futura ’96: Tomba; Piccioni, Arcolai, Capparuccia, Bigoni; Campana, Severoni Moriconi; Ridolfi, Suwareh Mongiello.