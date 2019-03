PRIMA CATEGORIA - Il presidente del Fiuminata, inibito sino al 4 marzo 2020 dal giudice sportivo in seguito a quanto riportato dall'arbitro nel referto della gara contro la Cluentina, fornisce la sua versione dei fatti: «C'è amarezza quando nello sport, come nella vita, alcune persone agiscono in malafede a scapito di altre, senza preoccuparsi di eventuali conseguenze»

Il presidente del Fiuminata Paolo Stella non ci sta. Dopo la squalifica di un anno per aver “colpito l’arbitro alla nuca” (leggi l’articolo), secondo quanto riportato nel comunicato della Figc Marche, ecco la pronta risposta del numero uno gialloblu. «Non ho mai colpito nessuno nella mia vita, tanto meno l’arbitro della partita tra Cluentina e Fiuminata. Non posso accettare di leggere tante bugie, e tutte insieme refertate dall’arbitro dell’incontro di calcio in oggetto, che possano ledere la mia storia, il mio passato, la mia persona – dichiara il presidente -. Da sempre sono impegnato nel sociale: sostenitore dell’Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), della Lega del Filo d’Oro, già vice sindaco nel mio Comune e da oltre 40 anni nello sport. Una vita esemplare al servizio della mia azienda e dei nostri territori. Se chiedere spiegazioni su alcuni episodi di gara, ai più sembrati discutibili, determina l’allontanamento del nostro allenatore, per poi sostenere di aver ricevuto un colpo alla nuca dal sottoscritto, è disarmante ed offensivo. Valuterò la possibilità di essere ascoltato dal giudice sportivo, non tanto per la squalifica, effetto naturalmente del referto arbitrale, bensì per fare chiarezza su quanto realmente accaduto, peraltro alla presenza di molti atleti e dirigenti che potranno confermare tranquillamente quanto sostenuto dal sottoscritto – conclude Paolo Stella -. Non ho altro da aggiungere se non amarezza quando nello sport, come nella vita, alcune persone agiscono in malafede a discapito di altre, senza preoccuparsi di eventuali conseguenze».