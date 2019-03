MACERATA - Gennaro Carotenuto, docente di Unimc che vive nel cuore cittadino, spiega la crescente difficoltà: «Sempre più posti assegnati a terzi e nel frattempo l'abbonamento è raddoppiato»

Gennaro Carotenuto, docente dell’università, vive in centro storico a Macerata da circa otto anni. In una lettera racconta il progressivo taglio dei posti auto per residenti, l’aumento del costo dell’abbonamento, indicando quello che per lui è un trattamento ingiusto. Di seguito la lettera.

«Da quando risiedo nel centro storico di Macerata, circa otto anni, in particolare nella zona intorno a Palazzo Ricci, i posti auto a disposizione per i residenti si sono più che dimezzati. Come noto, i posti a ridosso dell’ascensore ai giardini Diaz, sono stati eliminati per far posto al terminal urbano degli autobus e i posti di piazza Vittorio Veneto, dove prima i residenti potevano parcheggiare, sono ora normali strisce blu a pagamento. Inoltre, nelle ore di apertura dei varchi, i non residenti (benvenuti) prediligono le strisce gialle a quelle blu (non si dovrebbe). Ma ciò è solo una parte del problema, che può essere considerata un legittimo cambio di destinazione d’uso, anche se danneggia i cittadini del centro storico. Mi preoccupa di più un andazzo nel quale molti soggetti sembrano avere più diritti di altri. Non discuto i posti per i disabili e la loro proporzione. I carabinieri, che hanno un capiente parcheggio interno, si sono riservati altri posti all’esterno. Lo stesso ha fatto la Croce rossa. Perfino il nuovo ristorante, a ridosso dell’ascensore, ha sottratto un paio di posti ai residenti. Troppi passi carrabili appaiono inoltre come dei privilegi. È il caso di quello dell’ufficio posta dell’università (il mio datore di lavoro), dove non “carra” nessuno, ma blocca un posto sette giorni su sette, per poche ore di lavoro. Tutti gli esempi citati (e i molti che mi sfuggono) sono indispensabili e legittimi? O alcuni di questi posti auto “privatizzati” possono essere riconsiderati e restituiti ai normali cittadini? I vigili urbani sono così gentili da cercarti all’alba nel giorno di mercato, ma hanno le mani legate e tutti sembrano avere più potere dei residenti. Il Comune intanto ha raddoppiato il costo dell’abbonamento, “centro + parcheggio Diaz”. Non sono grandi cifre ma, per “incentivare” il doppio pagamento, ci ha proibito anche vari stalli per le Mura, tra l’altro mal segnalati. Una mera scortesia, proprio un dispetto direi. Insomma il sindaco con una mano fa cassa a spese dei residenti del centro e con l’altra assegna posti a terzi che avrebbero più diritti. Si modificano così costantemente in peggio le condizioni sulle quali i sempre meno residenti del centro storico – e infatti sembra non interessare nessuno – hanno scelto di investire e dare valore alla città. Vivissimi complimenti».