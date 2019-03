EDUCAZIONE - Il tema degli stereotipi sessisti fu affrontato dalla Commissione regionale per le Pari opportunità nel 1990, ne faceva parte anche Donatella Donati che pubblicò un libro, "La mela di Ottavia", che fu lo spunto di un divertente articolo di Giancarlo Liuti. Argomenti che ancora oggi fanno discutere

di Donatella Donati

Nel 1990 la Commissione regionale per le pari opportunità, della quale facevo parte, mi diede l’incarico di esaminare i libri di testo della scuola elementare per segnalarne gli stereotipi. Ne scelsi uno a caso e raccolsi i risultati di un esame accurato in un libretto, La mela di Ottavia ovvero cosa mi fanno leggere a 6 anni. Discutemmo molto sui risultati di quella indagine e il libretto fu inviato a tutte le direzioni didattiche perché ci riflettessero sopra. Inviato anche alla stampa, fu oggetto di un divertente e acuto articolo del giornalista Giancarlo Liuti, da anni apprezzato opinionista di Cronache Maceratesi, che era a quel tempo nella direzione del Resto del Carlino a Bologna. Fu anche per lui una scoperta la lettura di un linguaggio sessista a cominciare dal primo anno di scuola quando si formano le prime idee sulla società e i rapporti tra i suoi componenti. La commissione bandí anche un concorso per un nuovo libro di testo, concorso che fu vinto da un direttore didattico che vi aveva lavorato con alcuni suoi insegnanti.

La casa editrice Armando Armando, la più nota allora nel campo dell’educazione infantile , pubblicò il nuovo volume di cui non potemmo seguire la storia perché quella commissione fu sciolta. Tra le iniziative portate a termine ci fu la creazione di un materiale multimediale consegnato a tutte le scuole medie della regione e una ricerca approfondita sulle donne chiuse nel manicomio di Macerata partendo dalle lettere di Ernesta Cottino, madre di Sibilla Aleramo che vi era stata rinchiusa solo per crisi di dolore scambiate per crisi di follia. Credo comunque che chi ne voglia sapere di più può rivolgersi all’attuale segreteria della Commissione che spero abbia conservato tutta la documentazione delle iniziative a favore delle donne attive che hanno il diritto di rialzarsi. In quei quattro anni di lavoro la Commissione studió tutte le occasioni da offrire alle donne per il loro futuro, ed io speravo che il lavoro che stavamo facendo e soprattutto quello riguardante l’educazione e la formazione delle donne servisse a dare una spinta alle nuove generazioni. Ma il problema del linguaggio sessista è restato e bisogna che le insegnanti della scuola elementare ci lavorino sopra per evitare lo scandalo della notizia di questi giorni (l’esercizio sui verbi contenuto in un libro di seconda elementare,”Nuvola – libro dei percorsi”, che ha scatenato in rete un diluvio di polemiche per lo stereotipo sessista). In realtà io ho avuto una brutta esperienza con una scuola elementare della provincia. Chiamata da un insegnante che voleva relazionare sulla metodologia usata per correggere certi atteggiamenti volgari e sessisti dei suoi alunni maschi nei confronti delle alunne femmine, vincitrici di una gara sportiva, quando ne scrissi qualcosa senza citare nomi, senza specificare luoghi ma solo i fatti, fui minacciata dal dirigente scolastico di denuncia, perché da un minimo particolare invisibile ai più si poteva riconoscere la sua scuola. Mi telefonò anche a casa – rispose mia figlia perché io ero fuori – avvertendola che mi avrebbe denunciata. Mi fece sapere poi che ci aveva rinunciato perché ero molto anziana. Ma torniamo al libro di testo e all’intelligente articolo di Giancarlo Liuti. Sono passati già 30 anni da quel primo intervento nelle Marche sugli stereotipi sessisti e in 30 anni a leggere gli articoli recentissimi comparsi sui giornali nazionali sembra incredibile che non ci sia stato un cambiamento nei messaggi che la scuola dà ai suoi alunni. Quello che ha scritto Liuti si adatta benissimo alla situazione di oggi e vale a dimostrare che niente è più difficile del cambiamento.